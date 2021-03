Au début du mois, CD Projekt Red, développeur de Cyberpunk 2077, nous a donné un aperçu de ce qu’apporterait le prochain patch majeur du jeu de RPG, notamment des flics de Night City un peu plus cool, entre autres changements. Aujourd’hui, nous avons le détail complet de la situation et – oh, mon Dieu – c’est un gros morceau.

Les notes du patch 1.2 de Cyberpunk 2077 ont été publiées dans leur intégralité sur le site du jeu dystopique en monde ouvert, et comprennent des centaines d’améliorations, de mises au point et de changements à travers une gamme de facettes différentes – gameplay, quêtes, son monde ouvert, environnement et niveaux, graphismes, audio et animation, pour n’en citer que quelques-uns. En tête de liste, on trouve un changement pour les flics de Night City : “le rayon d’apparition du NCPD lorsque le joueur commet un crime a été augmenté”.

En ce qui concerne le gameplay, les fans du jeu cyberpunk pourraient être ravis de voir arriver d’autres ajustements, comme des améliorations de la conduite des véhicules. Un nouveau curseur de “sensibilité de la direction” a été introduit dans les paramètres de contrôle, qui “permet de réduire la vitesse de la direction pour tous les véhicules, sur tous les périphériques d’entrée”. Prenez note des joueurs PC, car cela est “particulièrement utile pour les utilisateurs de clavier”, note CDPR.

En outre, le studio a “ajusté le code de direction des véhicules pour qu’il fonctionne mieux dans les situations de taux de trame faible et extrêmement élevé afin de produire des résultats plus cohérents”, ce qui “améliore sensiblement la direction sur les consoles de base”, et il y a quelques changements mineurs de réglage de certains véhicules pour améliorer la façon dont ils se dirigent, aidant à résoudre les problèmes de roulis et de survirage “excessifs”. Une fonction de “basculement/rotation” a également été intégrée, qui, comme la fonction comparable dans GTA V, devrait vous aider à libérer vos véhicules échoués et à les remettre en mouvement.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

La liste des changements est vaste et variée, mais certains changements sautent aux yeux, notamment ceux qui empêchent l’apparition de bugs et de problèmes dans les missions qui pourraient bloquer ou entraver la progression, V s’assoit désormais correctement sur les motos, et les PNJ ne devraient plus faire autant de choses étranges qu’auparavant. Par exemple, ils arrêteront de bouger et de crier lorsqu’ils sont morts en avançant, ils ne devraient plus trébucher les uns sur les autres “trop souvent”, et vous verrez moins de poses en T aléatoires, aussi.

Vous pouvez trouver la liste complète détaillant les centaines de changements sur le site de Cyberpunk 2077 ici si vous êtes désireux de vérifier tout ce qui arrive. Il n’y a pas encore de date précise pour la sortie du patch, mais CDPR annonce qu’il sera disponible sur toutes les plateformes “bientôt”, et étant donné que nous avons la liste complète des changements, cela ne peut pas être trop loin. En attendant, jetez un coup d’œil à notre récapitulatif de tous les véhicules de Cyberpunk 2077 si vous êtes à la recherche de roues à tester lorsque le patch sera disponible.