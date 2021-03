21 ans de Hitman : comment les actions du jeu se sont perfectionnées au cours des deux dernières décennies.

Après la sortie très attendue de Hitman 3, ce dernier opus a été très bien accueilli. Il s’agit en fait du dixième titre de la franchise Hitman. Si vous aimez l’action, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la série est devenue si populaire auprès des joueurs, se constituant un large public depuis 20 ans. Chaque niveau est une énigme à résoudre alors que l’Agent 47, contrôlé par le joueur, cherche à assassiner une ou plusieurs cibles avec un minimum de pertes et sans attirer l’attention sur la tâche à accomplir.

En incarnant l’Agent 47, un tueur à gages professionnel génétiquement modifié, les joueurs peuvent utiliser des déguisements pour débloquer l’accès aux niveaux, cacher des corps pour éviter toute suspicion et utiliser divers outils pour accomplir leur mission. La série Hitman a contribué à définir le jeu d’action furtif moderne et, bien que les premiers jeux ressemblent aux derniers, la formule n’a cessé d’évoluer, chaque opus apportant de nouveaux lieux, de nouvelles façons d’éliminer les cibles et des développements impressionnants en matière d’intelligence artificielle.

La série principale compte huit jeux, mais la franchise comprend également deux spin-offs mobiles, une paire de romans et même deux films. Voyons comment la série est devenue un nom connu de tous…

Hitman: Codename 47 (2000)

La série Hitman a commencé sa vie comme une exclusivité Windows PC et un pionnier à bien des égards. Dans chaque niveau, les joueurs doivent assassiner une cible. En prenant le contrôle de l’agent 47 à la troisième personne, chaque lieu offre aux joueurs de multiples façons d’accomplir leur objectif.

Le jeu s’est révélé prometteur, mais a également présenté quelques bizarreries. Par exemple, Hitman : Codename 47 était l’un des premiers jeux à offrir une physique de poupée de chiffon et des animations de tissu réalistes. À l’époque, de nombreux jeux de tir avaient des animations en boîte pour les décès, mais les personnages de Hitman interagissaient avec l’environnement lorsqu’ils mouraient. Cela permettait également à l’agent 47 de traîner un corps hors de vue.

Les personnages non jouables étaient dotés d’une IA sophistiquée, réagissant aux corps laissés derrière eux par Hitman et à tous les bruits qu’il fait. Malheureusement, ils pouvaient réagir de manière imprévisible, ce qui brisait l’immersion. Enfin, le jeu ne comporte pas de sauvegardes de milieu de partie. Si vous vous plantez, vous devez en assumer les conséquences ou recommencer depuis le début. Les critiques ont trouvé le jeu excellent mais imparfait. Il était prometteur et il était certain qu’une suite allait voir le jour.

Hitman 2: Silent Assassin (2002)

La suite a dépassé le cadre du PC et a été disponible sur Xbox, GameCube et PlayStation 2, présentant le stoïque Hitman à un tout nouveau public. Le jeu a également été remasterisé et réédité sur PS3 et Xbox 360 près de dix ans plus tard.Silent Assassin s’est engagé dans le genre furtif, en supprimant certaines des séquences d’action du jeu original. Ce titre a également introduit une vue à la première personne et la possibilité pour l’agent 47 de neutraliser les ennemis au lieu de les tuer.

Hitman 2 a modifié la façon dont les ennemis reconnaissent l’agent 47, avec un indicateur de suspicion et la possibilité de voir à travers un déguisement s’il s’approche trop près. Cependant, il était fréquent que les gardes tirent dans le dos de l’agent 47 après qu’il soit passé devant eux malgré son déguisement.

Les niveaux étaient un peu plus petits, mais offraient toujours aux joueurs plusieurs méthodes pour atteindre leurs objectifs. Ces environnements plus petits étaient remplis d’objets et de personnages avec lesquels interagir.

Les joueurs ont apprécié le défi de Silent Assassin. Chaque niveau se termine par un classement qui tient compte de la façon dont le niveau a été complété. Les meilleurs scores sont attribués lorsqu’il y a eu moins de victimes, tandis que les mauvais scores sont attribués à ceux qui ont traité le jeu comme Max Payne, avec un tas de cadavres et peu de discrétion. Ce système de notation fait toujours partie de la série aujourd’hui.

Hitman: Contracts (2004)

Le troisième opus de la franchise est arrivé deux ans après Silent Assassin, sous le nom de Contracts. IO Interactive a revisité les niveaux et les idées des jeux précédents et les a peaufinés. Si le premier Hitman (Codename 47) était très novateur, il a manqué de peu la cible en termes de dynamique de jeu et de conception des niveaux.

Contracts a eu l’occasion de refaire Codename 47 dans l’esprit de Silent Assassin. La moitié des missions de ce jeu sont liées à des niveaux de Codename 47 ou en sont des remakes. Il est intéressant de noter que toutes les missions se déroulent désormais de nuit – même les remakes de missions passées de jour – ce qui permet de mettre en valeur les graphismes améliorés du jeu.

Chaque niveau offre plusieurs façons de tuer la cible, avec des choix créatifs, notamment en enfermant quelqu’un dans un sauna dangereusement chaud. La possibilité d’empoisonner, de saboter ou d’abattre une cible est également présente dans presque tous les niveaux.

En conséquence, Contracts est un peu plus sombre dans son ton mais possède des mécanismes beaucoup plus raffinés, notamment en ce qui concerne la façon dont les gardes détectent l’agent 47 dans ses déguisements. Les IA travaillent ensemble et communiquent entre elles pour retrouver l’agent 47. Bien qu’il n’ait rien de révolutionnaire, Contrats a permis de peaufiner la formule Hitman.

Hitman: Blood Money (2006)

IO Interactive a pris de l’ampleur depuis la sortie de Silent Assassin et le raffinement démontré dans Contracts a contribué à la création d’une base de fans vraiment dévoués. En 2006, nous avons eu droit à Blood Money, l’un des titres les plus populaires de la franchise.De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont contribué à rendre le jeu un peu plus indulgent et intuitif. L’agent 47 peut désormais escalader des obstacles, engager des combats à mains nues, désarmer des ennemis ou utiliser d’autres personnages comme bouclier humain. Il est même possible de distraire les ennemis avec des pièces de monnaie, et les joueurs peuvent utiliser des armes improvisées comme des tournevis ou des couteaux.

Pour ajouter à l’immersion de la série, l’IA a été complètement revue, avec la possibilité d’avertir le personnage des zones interdites, de voir les éclaboussures de sang et de suivre les traces de sang pour découvrir un corps mal caché. Le jeu a également introduit un système de notoriété qui encourage les joueurs à effacer les traces des actions de l’Agent 47 enregistrées sur les équipements de surveillance ou la recherche de témoins. Si la notoriété de l’agent 47 augmente, l’IA ennemie sera en mesure de l’identifier dans les niveaux suivants. Le joueur peut également utiliser l’argent gagné en récompense des missions terminées comme pot-de-vin pour réduire sa notoriété.

Comme dans Silent Assassin, les joueurs sont notés à la fin de chaque niveau, ce qui les encourage à jouer plusieurs fois pour obtenir la note tant convoitée de “Silent Assassin”. De plus, avec les résultats de la mission, le jeu affiche un article de journal, couvrant les événements décrits dans le niveau, décrivant l’arme utilisée, sa précision, et des informations sur les victimes et les témoins.

Hitman hits the big screen for the first time (2007)

Sept ans après la sortie du premier jeu, la franchise a accueilli le développement du film Hitman. Vin Diesel aurait été pressenti pour jouer l’agent 47, mais c’est finalement Timothy Olyphant qui a décroché le rôle principal. Il s’est rasé la tête et est devenu instantanément reconnaissable dans le rôle de l’assassin au sang froid.

Bien que le film ait été réalisé par le cinéaste français Xavier Gens, la version que ce dernier a soumise à la 20th Century Fox n’était pas conforme aux normes du studio et a nécessité des reshoots et des montages importants. Les critiques n’ont pas été particulièrement sévères mais n’ont pas apprécié le film violent et l’intrigue absurde. Il est vrai qu’il s’agit là de plaintes typiques de la transition entre le jeu et le film. D’autres ont fait remarquer qu’étant donné le matériau d’origine, le film s’en sortait assez bien.

Si les critiques ont dit une chose, le public en a dit une autre. Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office, ce qui se compare favorablement à son budget de 24 millions de dollars. Si l’on ajoute les ventes de DVD qui ont représenté près de 28 millions de dollars rien qu’aux États-Unis, le film a été un succès commercial, même s’il n’a pas été en mesure de remporter de prix.

Hitman: Absolution (2012)

Les joueurs ont dû attendre six années entières pour un nouveau jeu, et l’itération de 2013 Hitman Absolution a été un moment inconfortable dans la série. L’éditeur Eidos a été racheté par Square Enix en 2009, et lors de l’annonce d’Absolution, il a déclaré que le jeu à venir serait plus accessible et plus facile à jouer.

Le résultat est un jeu graphiquement magnifique, mais qui semble trahir les racines des premiers opus. Les niveaux sont beaucoup plus linéaires dans Absolution, avec de multiples mini-missions ou objectifs à remplir. Avec davantage de cinématiques, le débriefing de type journal a disparu, bien que les évaluations soient restées, et l’agent 47 dispose de plusieurs compétences qui rendent le jeu plus facile.

La capacité Instinct permet au joueur de repérer facilement les ennemis, et une capacité de visée au ralenti appelée Point-Shooting permet de tuer plus facilement. Alors que les missions sont plus linéaires qu’auparavant, un mode en ligne innovant, appelé Contrats, permet aux joueurs de créer leurs propres missions et objectifs pour que d’autres les remplissent, ajoutant ainsi une certaine rejouabilité au titre.

Bien que ces changements aient semblé altérer la formule originale, Absolution a également inclus d’autres éléments de gameplay pour mettre les joueurs au défi et leur permettre de tuer de manière plus créative. La possibilité de briser les objets après les avoir utilisés, ainsi que le combat à mains nues orienté sur les événements rapides, étaient des nouveautés dans la série. Les personnages civils pouvaient parfois signaler des activités suspectes à l’agent 47 s’il était habillé en officiel, comme la police ou un garde.

Les critiques et les joueurs ont beaucoup parlé de ces changements. L’amélioration des graphismes, de la conception et des nouvelles mécaniques de jeu a contribué à sceller l’affaire pour le jeu, mais beaucoup étaient encore déçus par la linéarité de la conception des niveaux.

Hitman Go (2014)

La franchise Hitman s’est engouffrée dans le terrier des genres alternatifs et des plateformes mobiles, à commencer par Hitman Vegas en 2007. Toutefois, Vegas a été conçu pour promouvoir Hitman : Blood Money. Une expérience mobile complète est arrivée plus tard. Le jeu isométrique au tour par tour connu sous le nom de Hitman Go est sorti en 2014 pour Android et iOS et a contribué à élargir le public de la franchise.

La conception intelligente du jeu s’est avérée convaincre les sceptiques et a été nominée pour une multitude de prix de jeu, remportant même du matériel pour les catégories Meilleur design de jeu et Meilleur jeu iOS aux Canadian Videogame Awards 2014. Le format a si bien fonctionné que Square Enix Montréal a poursuivi la série avec Tomb Raider Go et Deus Ex Go.

Hitman: Sniper (2015)

En 2015, Square Enix Montréal a sorti Hitman : Sniper, un autre jeu mobile, axé sur le tir sur des cibles. Ce jeu de galerie de tir se joue à travers le point de vue d’une lunette de sniper, laissant les joueurs assassiner une à dix cibles dans chaque niveau.

Conçu à l’origine comme un jeu mobile premium, son prix a considérablement baissé et offre à la place de nombreuses microtransactions. De bons graphismes, de nombreux défis et une jouabilité accessible ont contribué à faire de Hitman : Sniper un vainqueur incontestable en termes de jeux mobiles, mais à quand le prochain grand Hitman ?

Time to go to the movies again! Hitman: Agent 47 (2015)

Un reboot du film Hitman a été annoncé en 2013, avec Paul Walker prévu pour jouer l’agent 47. Après le décès de Walker fin 2013, Rupert Friend a pris le rôle principal, avec Zachary Quinto, Hannah Ware et Thomas Kretschmann dans des rôles secondaires. Le film est sorti en 2015 avec de nombreuses critiques le qualifiant de film d’action générique qui, d’une manière ou d’une autre, n’a pas réussi à surpasser l’original. Il a tout de même généré 82,3 millions de dollars au box-office, pour un budget de 35 millions de dollars.

Hitman and the World of Assassination Trilogy (2016)

Tout comme le deuxième film Hitman en 2015, IO Interactive a rebooté la franchise avec Hitman, le premier titre de sa trilogie World of Assassination. En réunissant le gameplay d’Absolution avec l’ouverture de type sandbox des jeux précédents, Hitman était prêt pour un grand retour. Chaque niveau était une simulation massive, avec des tonnes de personnages non jouables opérant avec ou sans la participation de l’agent 47. La furtivité et l’interaction sociale étaient encouragées, en utilisant des déguisements pour obtenir de nouvelles informations sur une cible. Les opportunités de tuer une cible se présentent en fonction des tenues ou des informations recueillies, et l’agent 47 peut choisir différentes positions de départ pour commencer chaque niveau.

Il y avait de nouveaux défis pour chaque niveau dans deux ensembles différents : Les contrats d’escalade étaient fixés par le développeur, exigeant des joueurs qu’ils remplissent certains objectifs tels que tuer une cible avec une arme ou un déguisement spécifique. Ce mode ne permettait pas de sauvegarder et la difficulté augmentait progressivement après chaque partie. Le mode Contrats, défini par le joueur, est revenu, avec la possibilité de marquer jusqu’à cinq PNJ à assassiner et de dicter les conditions dans lesquelles ils seront tués.

Vitalement, ces modes ajoutaient de la rejouabilité à chaque niveau puisque chaque environnement était sorti de manière épisodique. En mars 2016, Hitman ne comptait que deux niveaux : un tutoriel et The Showstopper à Paris. En novembre, le jeu avait ajouté cinq autres niveaux jouables et proposait également quelques épisodes bonus supplémentaires. Ce format de sortie épisodique a permis aux développeurs de recevoir des commentaires et d’améliorer la conception des niveaux pour la prochaine version. Cependant, ce format a parfois été mal compris, les critiques qualifiant le titre d’inachevé au début, mais se sont peu à peu réchauffés au fur et à mesure que les épisodes se succédaient.

Suite à un rachat par Square Enix, IO Interactive, qui a conservé les droits de la franchise Hitman, a publié le premier niveau gratuitement et encouragé un format free-to-play qui a attiré de nombreux joueurs curieux vers le titre sans avoir à investir un seul centime. Après avoir goûté au nouveau moteur, aux défis et au style de jeu, les joueurs pouvaient acheter le reste du jeu ou la nouvelle édition du jeu de l’année.

Hitman 2 (2018)

Hitman 2 n’est pas sorti dans le même format épisodique et n’a pas inclus beaucoup de changements dans le gameplay de base. Au lieu de cela, les joueurs ont reçu huit nouveaux emplacements dès le départ, avec deux niveaux supplémentaires téléchargeables offerts en 2019. Les lieux du dernier titre étaient également disponibles dans Hitman 2, permettant aux joueurs de les découvrir dans le moteur amélioré. Cela peut encore sembler peu de niveaux, mais avec les différents défis comme les cibles insaisissables et le mode Contrats, Hitman pourrait durer des centaines d’heures de temps de jeu.

Deux modes de jeu multijoueurs supplémentaires étaient proposés (jusqu’à la sortie de Hitman 3). Sniper Assassin était similaire au jeu mobile Hitman : Sniper, les joueurs devant utiliser un sniper pour remplir divers objectifs. Un mode compétitif Ghost a également été inclus, dans lequel les joueurs se mesurent les uns aux autres pour éliminer des cibles placées au hasard sur la carte.

Ces petites retouches ont suffi à de nombreux critiques pour qualifier Hitman 2 de version perfectionnée de la vision de la série. Raffinée, stimulante et offrant de nombreuses possibilités de rejouer, la franchise Hitman semblait avoir atteint son plein potentiel.

Hitman 3 (2021)

Sorti en janvier 2021, Hitman 3 a encore perfectionné la série tout en débarquant sur les consoles de nouvelle génération et la Switch de Nintendo grâce à un format de streaming de jeu basé sur le cloud. Hitman 3 est la dernière entrée de la trilogie ” World of Assassination ” introduite en 2016.Si les modes multijoueurs introduits dans Hitman 2 sont désormais absents, Hitman 3 offre un support VR sur PS4 tandis que les joueurs PlayStation 5 ont obtenu des fonctionnalités améliorées grâce aux nouvelles manettes DualSense. Avec diverses nouvelles améliorations graphiques, dont le ray tracing, les développeurs ont également offert la possibilité d’importer des lieux de Hitman et Hitman 2 dans le dernier moteur.

Les critiques ont montré qu’ils appréciaient autant ce dernier opus que le précédent, et nombreux sont ceux qui se demandent ce que sera la suite de la franchise. Bien que Hitman 3 soit le dernier jeu de cette histoire, IO Interactive a déclaré son intention de faire revenir Hitman, mais avant cela, ils ont été chargés de travailler avec MGM et Eon Productions sur un nouveau jeu basé sur James Bond.

Il est clair qu’IO Interactive a perfectionné le genre furtif avec la série Hitman, il sera donc intéressant de voir si et comment les choses changent lorsque 007 devient le personnage principal. Il suffit de dire que les joueurs du monde entier ont de grands espoirs.