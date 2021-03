Fortnite Gold – Comment fonctionnent les lingots d’or dans Fortnite?

Vous voulez savoir à quoi servent les lingots d’or Fortnite? Introduits dans la saison 5, les lingots d’or sont une forme de monnaie du jeu qui peut être utilisée pour acheter des objets et des services auprès de PNJ. Ces lingots d’or ont été reportés à la saison 6 où il y a encore plus de choses à acheter, y compris de nouvelles armes Fortnite qui n’ont été introduites que récemment dans le jeu.

Il existe de nombreux PNJ de primes Fortnite dispersés sur la nouvelle carte et ils ont besoin de votre aide. Pendant un match Fortnite, pendant que vous courez, vous pouvez apercevoir une bulle de dialogue au loin – cela indique un PNJ, à qui vous pouvez parler et obtenir des primes. Une fois que vous avez sélectionné la prime que vous avez choisie – vous ne pouvez en recevoir qu’une à la fois – partez pour terminer la tâche et gagnez des lingots d’or.

Vous gagnerez également huit lingots d’or lorsque vous éliminerez d’autres joueurs, et si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être trouver des barres pendant que vous parcourez le terrain à la recherche de butin. Poursuivez votre lecture pour savoir contre quoi vous pourrez échanger vos piles d’or.

OU TROUVER LES BARRES D’OR FORTNITE

Le moyen le plus simple et le plus sûr de gagner des lingots d’or Fortnite est de compléter des primes, car ces quêtes offrent les meilleures récompenses. Accepter une simple quête pour récolter 100 bois peut vous rapporter jusqu’à 35 lingots d’or. Considérant que c’est quelque chose que vous étiez susceptible de faire déjà, vous pouvez aussi bien accepter la quête pour recevoir des lingots d’or gratuits.

Il y a aussi l’approche risquée: vaincre les boss Fortnite. Ces ennemis sont très dangereux et ont généralement une santé élevée, ainsi que des capacités spéciales. Les gardiens de la flèche de la saison 6 ont la capacité de se téléporter, ce qui rend difficile de les blesser. Si vous pouvez tuer l’un de ces boss, vous pouvez gagner plus de 100 lingots d’or.

Vous pouvez gagner lentement des lingots d’or en ouvrant des coffres, des caisses enregistreuses et même en cassant des meubles, vous pouvez révéler de petites quantités de monnaie, généralement moins de cinq pièces. Enfin, la dernière façon de gagner de l’or est de battre d’autres joueurs dans le jeu – les joueurs laissent généralement tomber huit lingots d’or.

COMMENT UTILISER LES BARRES D’OR FORTNITE

Les lingots d’or peuvent être échangés avec n’importe lequel des PNJ de primes dispersés sur la carte. Ils peuvent être échangés contre de nouvelles armes exotiques, des améliorations, des informations (comme la révélation de coffres au trésor à proximité), des services, etc. Vous pouvez même faire appel à certains PNJ pour vous suivre et vous défendre – mais leurs services ont un prix élevé.

Voici toutes les choses sur lesquelles vous pouvez dépenser des lingots d’or Fortnite:

Révéler l’emplacement des coffres au trésor et des personnages à proximité

Embauchez des PNJ pour combattre aux côtés de vous et de votre équipe

Améliorer les armes

Achetez de nouvelles armes

Acheter du matériel d’artisanat

La façon dont vous dépensez vos lingots d’or Fortnite peut déterminer le cours d’un jeu, il vaut donc la peine de les ramasser au fur et à mesure que vous les trouvez. Les lingots d’or n’expirent jamais, même après être morts dans un match. Vous pourriez économiser des milliers de lingots d’or pour un match où vous les dépenserez tous en même temps.

Et c’est tout ce qu’il y a à savoir sur les lingots d’or Fortnite. La saison 6 a introduit de nouveaux mécanismes dans le jeu, notamment des animaux Fortnite que les joueurs peuvent chasser ou apprivoiser, des objets à fabriquer comme la cape du chasseur et des artefacts dorés à rechercher.