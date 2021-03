Dorfromantik est un jeu de stratégie de construction de ville relaxant avec un charme de table

J’ai joué un parcelle des démos de jeux pendant le Steam Festival, mais j’en revenais chaque soir avant de me rendre. Dorfromantik est un mélange magnifique et apaisant de macromanagement de construction de villes et de placement stratégique de tuiles, et sa démo m’a fourni beaucoup -a besoin de calme pendant la catastrophe et la morosité de l’hiver.

Vous commencez avec une seule tuile hexagonale d’herbe et une pile de 50 tuiles supplémentaires, chacune contenant un mélange de chemin de fer, d’eau, de pâturage, de logement ou de forêt. Au fur et à mesure que vous placez ces tuiles, le jeu révèle certaines tâches: peut-être avez-vous besoin d’un groupe ou d’une chaîne d’un certain type de tuile, comme une forêt avec 40 arbres ou plusieurs maisons regroupées. L’accomplissement de ces tâches vous récompense avec plus de tuiles, afin que vous puissiez continuer à agrandir votre ville et à accumuler des points.

La partie difficile est que même si vous pouvez voir les deux prochaines tuiles de votre pile, vous ne pouvez en sauter aucune – chaque tuile doit être placée dans l’ordre dans lequel elle vous est servie. Vous commencez à essayer de compartimenter le plateau, en espérant pouvoir créer des zones nettes et efficaces pour chaque type de tuile. Inévitablement, la pile vous lance une balle courbe, vous obligeant à abandonner vos plans et à improviser afin de répondre à votre liste croissante de tâches. Au fil du temps, vous vous retrouvez avec un patchwork de forêts, de canaux et de hameaux. Continuez et vous pourriez vous retrouver avec une ville séparée des colonies satellites par des lacs ou des champs, avec une voie ferrée les reliant tous ensemble.

Vous commencez avec un ensemble de base de types de tuiles à gérer, mais à mesure que vous développez le tableau, vous débloquez de nouveaux types et même de tout nouveaux biomes à prendre en compte dans vos conceptions. Une locomotive, par exemple, aura besoin de beaucoup de rails pour être placée, et les animaux comme les cerfs veulent qu’une grande forêt se promène. Votre pile de tuiles et l’ordre dans lequel elles sont servies sont complètement aléatoires, mais c’est votre travail de gérer et d’organiser ce chaos, transformant progressivement le plateau d’un vide sans vie en une idylle pastorale.

Chaque jeu se déroule différemment en fonction des tuiles générées aléatoirement que vous obtenez, et j’ai fini par passer d’un plateau gorgé d’eau avec à peine aucune ferme à une métropole tentaculaire entourée d’épaisses forêts. Comme tous les meilleurs jeux de stratégie, Dorfromantik a également un crochet “ une tuile de plus ” où vous n’êtes qu’à quelques tours de votre prochaine récompense. Et tant qu’il y a quelques menace sous la forme de l’épuisement de la pile de tuiles qui marque la fin de votre construction, il y a très peu de pression d’instant en instant, ce qui signifie que vous êtes libre de réfléchir à chaque décision aussi longtemps que vous le souhaitez.

J’ai pu plonger d’innombrables heures dans Dorfromantik, en plaçant distraitement de beaux petits carreaux jusqu’à ce que, sans m’en rendre compte, je regarde un paysage rural pittoresque. C’est le genre de jeu que je ne voudrais jamais désinstaller de peur de ne pas pouvoir m’y tourner immédiatement après un match classé particulièrement éprouvant de Rainbow Six Siege.

Dorfromantik devrait sortir le 25 mars 2021 sur Steam. Vous pouvez consulter sa page de magasin ici, ou rechercher d’autres jeux relaxants dans notre tour d’horizon d’expériences PC chill.