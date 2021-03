Riot Games ouvre la bêta de League of Legends : Wild Rift sur iOS et Android

Riot Games ouvrira sa bêta pour League of Legends : Wild Rift le 29 mars 2021. La bêta ouverte sera disponible pour les utilisateurs d’iOS et d’Android en Amérique du Nord. Ceux qui choisiront de participer à la bêta ouverte se verront accorder un accès complet à League of Legends : Wild Rift, tous les coups sont permis.

League of Legends : Wild Rift est un MOBA qui propose un gameplay en 5v5 et dépend du développement de compétences et de l’application de stratégies pour arriver au sommet. Le jeu propose l’expérience de base de League of Legends, mais sur mobile. Les joueurs peuvent faire équipe avec des amis, enfermer leur champion et exécuter des stratégies de haut niveau grâce à des contrôles fluides et un gameplay rapide.

Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l’univers de League mais ne possèdent pas un PC assez puissant pour gérer le jeu, Wild Rift propose une expérience accessible et conviviale, accessible à toute personne possédant un smartphone. L’accessibilité est importante dans les jeux, et les jeux multijoueurs sont de plus en plus populaires.

Une autre plateforme dont la scène multijoueur ne cesse de se développer est le Nintendo Switch, dont la portabilité et le point d’entrée moins cher en font le moyen idéal de jouer en ligne avec des amis à une époque où les interactions en face à face se font de plus en plus rares.