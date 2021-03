Microsoft commence à tester le multijoueur complémentaire pour les jeux gratuits

Au début de l’année, Microsoft a déclaré qu’il ferait en sorte qu’un abonnement Xbox Live Gold ne soit pas nécessaire pour jouer à des jeux gratuits comme Fortnite et Apex Legends en ligne. La société a maintenant commencé à tester une mise à jour du tableau de bord qui permet ce changement de politique. De plus, dans un ajout surprise, il rend également le chat de groupe disponible pour les abonnés non Gold.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) March 24, 2021