Android 15 va changer votre vie : découvrez les 3 fonctionnalités indispensables que personne ne connaît

Android 15 introduit des fonctionnalités révolutionnaires pour simplifier la vie mobile

Android 15 est prêt à introduire plusieurs fonctionnalités permettant aux utilisateurs de réaliser des tâches simples et d’accéder à des informations en un coup d’œil. Parmi elles, on trouve un nouvel économiseur d’écran qui permet de contrôler vos appareils Google Home, le retour des widgets sur l’écran de verrouillage pour les tablettes, et la possibilité de changer votre application de portefeuille par défaut pour Google Wallet. Ces trois nouvelles fonctionnalités, découvertes dans la version bêta d’Android 15 lancée le 11 avril 2024, seront bientôt disponibles au téléchargement pour les appareils Pixel, bien qu’il soit probablement préférable d’attendre la sortie officielle pour garantir la meilleure stabilité.

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Widgets de retour sur les écrans de verrouillage des tablettes Android

Les widgets offrent un accès rapide aux informations clés des applications sans avoir à les ouvrir, permettant de voir des éléments comme des notes, des emails et des calendriers en un coup d’œil, mais sont actuellement disponibles uniquement à partir de l’écran d’accueil des appareils Android. Les widgets d’écran de verrouillage, disponibles à la fois pour les téléphones et les tablettes en 2012 dans le cadre d’Android 4.2 Jelly Bean, avaient été supprimés dans Android 5.0 Lollipop. Actuellement, avec votre appareil verrouillé, vous avez accès à seulement trois applications : Google Calendar, Google Clock et l’application Google. Cependant, la mise à jour potentielle signifie que vous n’aurez plus à déverrouiller votre tablette pour accéder à des widgets pratiques comme YouTube Music ou vos photos, contacts et bien d’autres, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de personnalisation à votre appareil.

Contrôle des appareils domestiques via un nouvel écran de veille

La mise à jour Android 15 pourrait introduire un nouvel écran de veille nommé ‘Home Controls’, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à leurs contrôles domestiques depuis l’écran de veille. Cette mise à jour ajoutera des contrôles pour la maison, vous permettant de contrôler vos appareils Google Home compatibles lorsque votre téléphone ou tablette est en charge. Cela inclut les dispositifs Google Nest comme les caméras, les thermostats et les sonnettes. Une fois sélectionné et lorsque l’économiseur d’écran est actif, Home Controls affichera vos contrôles favoris pour les appareils activés.

Google Wallet comme application de portefeuille par défaut

Enfin, Android 15 pourrait introduire la capacité de définir votre application de portefeuille préférée pour effectuer des paiements et stocker des informations de portefeuille. Les portefeuilles numériques permettent aux utilisateurs de stocker des cartes de crédit, des cartes de réduction et de fidélité, des billets de train et d’embarquement, et des billets d’événements. Android est bien connu pour permettre de définir des applications préférées comme défaut pour la plupart des fonctions téléphoniques, telles que la navigation sur le web, la gestion de fichiers, la lecture de médias et les calendriers. Cependant, effectuer des paiements utilisant le NFC nécessite actuellement d’utiliser uniquement l’application Google Wallet.

Précautions à prendre avec les fonctionnalités bêta d’Android 15

Comme toutes les fonctionnalités bêta divulguées, il est essentiel de garder à l’esprit que certaines, voire toutes les additions possibles à Android 15 discutées ci-dessus ne sont pas garanties. Les inspections de code peuvent souvent être sujettes à interprétation. Elles pourraient être introduites dans une mise à jour ultérieure comme Android 16 ou 17, ou elles pourraient être complètement abandonnées. Ceux assez aventureux pour essayer la version bêta d’Android 15 doivent se rappeler que, en tant que version préliminaire du système d’exploitation, elle est instable et pourrait conduire à des bugs et des plantages possibles. Il est donc préférable de sauvegarder votre appareil en premier ou d’attendre la sortie officielle.