Animaux Fortnite – Comment chasser et ce qu’ils laissent tomber

Vous voulez savoir où chasser les animaux dans Fortnite? Cette nouvelle saison apporte de nombreuses nouveautés. Qu’il s’agisse d’utiliser le nouveau système d’artisanat Fortnite pour mettre à niveau vos nouveaux pistolets Fortnite ou de fabriquer la cape du chasseur, vous devrez chasser des animaux pour fabriquer des équipements primaires.

Actuellement, trois animaux connus ont été vus errant sur l’île Fortnite, chacun trouvé à certains endroits. Alors que les loups sont des prédateurs et que les sangliers sont agressifs envers à peu près tout, les poulets sont inoffensifs et adorables. Cependant, il y a des indices que des animaux plus dangereux arriveront bientôt sur l’île et certains d’entre eux pourraient même être apprivoisés.

Alors rejoignez-nous alors que nous passons en revue chaque animal Fortnite, les endroits difficiles pour les trouver et tous les indices que nous avons eu jusqu’à présent sur l’apprivoisement et la nouvelle faune à venir à Fortnite. Ce sera une période un peu folle, alors passons en revue les bases de la chasse.

Comment chasser les animaux dans Fortnite

En fait, tuer les animaux est relativement facile, tant que vous avez une arme à feu. Aucun d’entre eux n’a autant de santé et vous obtiendrez des os et de la viande pour les tuer. Actuellement, il n’y a aucun moyen d’apprivoiser les animaux sauvages, mais cela changera dans un proche avenir.

Voici tous les animaux que vous pouvez chasser dans Fortnite:

Poulet – Nous sommes tombés sur celui-ci près de l’une des mini-flèches éparpillées sur la carte. Ils sont inoffensifs et vous fuiront. Nous vous recommandons également de chercher à proximité d’une ferme.

Sanglier – Celui-ci peut être trouvé dans n'importe quelle zone boisée. Ils sont généralement solitaires et attaqueront les gens et se défendront contre la faune qui les attaque.

Loup – Celui-ci peut être trouvé dans n'importe quelle zone boisée et traîne généralement en paquets de deux ou trois. Ils attaqueront n'importe quoi à vue, mais évitent les endroits civilisés où ils le peuvent.

Animaux à venir dans Fortnite

Jusqu’à présent, nous n’avons eu que l’indication du site officiel que plus d’animaux arrivent, mais aucune confirmation quant à quoi.

Cependant, une chose intéressante que nous avons découverte en errant sur la carte était ces œufs. Ils semblent assez gros pour le poulet et aucun des autres animaux du jeu ne peut les pondre. Peut-être des dinosaures? Cela aurait du sens car c’est la saison Primal après tout. Les casser ne donne pas beaucoup plus que quelques matériaux, bien que les os puissent être brisés pour des matériaux pouvant être utilisés pour l’artisanat.

Et c’est ce que nous savons actuellement sur les animaux dans Fortnite. Comme nous l’avons dit, d’autres suivront au fur et à mesure que la saison 6 du chapitre 2 progressera, et il y a des indices pour apprivoiser la faune dans les prochaines semaines. Jusque-là, vous trouverez peut-être notre guide des lingots d’or Fortnite plutôt pratique, car l’or a toujours un rôle majeur à jouer dans la nouvelle saison, ou peut-être que vous recherchez les emplacements d’artefacts d’or Fortnite pour relever le défi.