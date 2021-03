Les meilleurs jeux de crime comme GTA sur PC

Quels sont les meilleurs jeux de crime sur PC? Les jeux vidéo sont et ont toujours été axés sur la réalisation d’un fantasme. Nous entrons dans des mondes virtuels pour combattre le mal, tuer des monstres, récupérer de jolis butins ou faire la guerre en ligne. Ils sont une chance de faire quelque chose que nous ne ferions pas d’habitude – et cela inclut les jeux de crime.

Dans cet esprit, les jeux qui se concentrent sur le crime sont populaires pour cette raison même – ils ne sont (espérons-le) pas quelque chose que vous tenteriez dans la vraie vie. Depuis que le jeu RPG Grand Theft Auto a mis les joueurs au défi de gagner autant d’étoiles Wanted que possible, les joueurs ont repoussé les limites du comportement imprudent et de la méchanceté générale.

Dans cet esprit, nous avons dressé notre liste des meilleurs crimes des jeux comme GTA vous pouvez jouer – et nous pensons qu’au moins l’un d’entre eux est sûr de vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Entre les épopées criminelles des temps modernes, les braquages ​​en ligne, les coups de poing dans des endroits lointains et un voyage dans le temps dans les empires criminels d’antan, nous avons un petit quelque chose pour tout le monde.

Les meilleurs jeux de crime sur PC sont:

Grand Theft Auto 5

Commençons par éliminer l’un des jeux de crime les plus évidents: GTA 5 est la royauté du jeu, et ce dernier opus est le joyau de la couronne volée.

GTA 5 est à la fois l’un des plus grands jeux du monde ouvert de tous les temps, un drame axé sur les personnages, une comédie noire, un envoi du monde dans lequel nous vivions en 2013 et l’un des jeux les plus réussis. -services titres aujourd’hui.

Son composant solo vous met dans la peau de Franklin aux yeux écarquillés, de l’escroc égaré Michael et du psychopathe légitimement dérangé Trevor, alors qu’ils affrontent les autorités de l’immense comté de Los Santos.

Ce n’est que la moitié de l’histoire, cependant, car GTA Online, le mode en ligne fourni avec le jeu, est un énorme RPG dans lequel les joueurs construisent leur empire criminel, recrutent d’autres joueurs pour cambrioler et créent généralement des quantités insensées de chaos. Les joueurs ont même utilisé des mods GTA 5 pour créer un havre de jeu de rôle. Si vous souhaitez vérifier, nous vous recommandons notre guide GTA RP.

Vraiment, il n’est pas surprenant qu’il s’agisse du troisième jeu le plus vendu de l’histoire. Des années de mises à jour, y compris l’extension massive de GTA Diamond Casino, ont complètement transformé le jeu, permettant aux joueurs de planifier et d’exécuter des braquages ​​compliqués, de gérer un large éventail d’entreprises et – naturellement – de gérer une collection de nouvelles voitures GTA qui feraient de Jay Leno rougir.

Red Dead Redemption 2

Ces gens de Rockstar savent un peu le fait d’être des hors-la-loi, et Red Dead Redemption 2 a réalisé ce que beaucoup pensaient être impossible: offrir une préquelle plus que digne de l’original Red Dead Redemption, facilement l’un des meilleurs jeux occidentaux sur PC.

Maintenant enfin sur PC, vous pouvez apprécier le niveau de détail franchement insensé dans chaque pore de son énorme approximation de l’ouest nord-américain – un monde aussi vivant que beau. Les personnages et la faune vaquent à leurs occupations indépendamment de votre implication, donnant à chaque PNJ aléatoire un degré d’authenticité généralement réservé aux personnages nommés.

Une fois que vous avez terminé la campagne incroyablement émouvante de 70 heures, il y a la petite question de Red Dead Online dans laquelle se lancer. Comme avec GTA Online, le jeu continue de croître à un rythme incroyable – et la dernière mise à jour de Red Dead Redemption 2 Online a ajouté une toute nouvelle façon de jouer (Moonshiners se réjouit!), Et cela ne fait que s’améliorer avec chaque nouvelle prime légendaire et chemin de carrière. . Il existe également des serveurs RDR2 Roleplay où vous pouvez jouer le rôle d’un homme de loi, d’un hors-la-loi, d’un belligérant ivre ou de tout autre personnage que vous pouvez imaginer errant dans le Far West. Vous pouvez également télécharger certains des meilleurs mods de Red Dead Redemption 2 et jouer au mode solo dans le corps du Joker ou d’un poisson.

Mafia 2

Bien sûr, il a dix ans, mais il est indéniable que Mafia 2 est le sommet de la franchise Mafia – même avec Mafia 3 offrant de bonnes idées qui ont été diluées dans son gameplay plus monotone.

Mafia 2 raconte l’histoire de Vito Scaletta, un soldat de retour de guerre qui finit par rejoindre la foule par inadvertance. L’histoire entière est impeccablement produite avec beaucoup de drames pour vous permettre de parcourir les chapitres, et la fin du cliffhanger reste dans la mémoire tant d’années plus tard.

Cela aide également à ce que le jeu se déroule toujours bien. Gunplay se sent serré malgré un système de couverture bancal, et s’il serait juste de dire que la conduite ne semble pas aussi réactive, ce n’est jamais une corvée de passer de A à B – malgré un monde ouvert assez clairsemé. De plus, 2K Czech a absolument cloué la sensation du pistolet Tommy – un tuyau de balle cliquetant et inexact qui déchire tout ce qui se trouve sur son chemin en lambeaux.

PAYDAY 2

Payday 2 a été l’un de nos jeux multijoueurs préférés, mais ce qui lui manque dans les visuels de pointe, il le compense par le contenu.

La version PC est la meilleure du groupe, avec des mises à jour presque constantes du jeu de tir coopératif qui a commencé comme un hybride de Michael Mann’s Heat et Left 4 Dead. En fait, il y a encore des mises à jour prévues pour les mois et les années à venir.

Ce qui a commencé comme un braquage de banque avec des amis est devenu un empire criminel à part entière, avec des lieux allant des galeries d’art et des laboratoires de méthamphétamine jusqu’aux bases gouvernementales secrètes. Et avec une liste toujours croissante d’escrocs, de capacités et d’armes, aucun braquage n’est jamais tout à fait le même.

SLEEPING DOGS

Trop souvent rejeté comme un clone de Grand Theft Auto se déroulant à Hong Kong, c’est l’équivalent des jeux de crime d’Infernal Affairs (ou The Departed) et est bien plus que la somme de ses parties déjà excellentes.

Alors que les fusillades inspirées de John Woo et les bagarres de mêlée croquantes vous attireront au départ, l’histoire du personnage principal Wei Shen (un flic infiltré) ne tarde pas à vous accrocher alors qu’il lutte pour trouver un équilibre entre enfreindre la loi et intégrer. lui-même dans la triade Sun On Yee.

Il ne faut pas longtemps avant que la notion d’obéissance à la loi ne disparaisse et vous êtes libre d’achever les ennemis avec une gamme de finisseurs de mêlée tout aussi gratuits, que ce soit en poussant un pauvre gars tête la première dans un ventilateur de ventilation, ou en empalant quelqu’un sur un gelé. espadon. Le monde ouvert de Square Enix à Hong Kong mérite également un clin d’œil, non seulement pour entasser autant de points de repère que possible, mais en obtenant chaque détail, de l’argot cantonais parlé par les vendeurs de rue à l’écrasement constant des enseignes de magasin en lice pour votre attention lorsque vous vous promenez dans une rue donnée.

Yakuza Kiwami / Kiwami 2

Avec une série qui a débuté en 2005, il peut être difficile de savoir par où commencer avec les jeux Yakuza – mais ces remakes des deux premiers jeux rendent certainement les choses beaucoup plus faciles. Tous deux racontent l’histoire de Kazuma Kiryu (le «Dragon de Dojima») qui prend la responsabilité du meurtre d’un éminent patron de Yakuza et revient de prison dans un monde en mutation.

Si cela semble un peu lourd, ne vous inquiétez pas – les jeux de Yakuza sont connus autant pour leur sens de l’humour dingue et leurs activités parallèles ironiques que pour leurs combats de poing brutaux qui voient Kiryu balancer les poings, les pieds et tout ce qui est. plus proche de la main. Bien sûr, Yakuza est également une épopée policière, explorant tous les coins et recoins de la ville fictive du ventre miteux de Kamurocho au cours de la série.

La noire

Le troisième titre de Rockstar, bien que seulement dans une capacité d’édition, LA Noire reste un grand jeu neuf ans après sa sortie originale. Cette procédure policière met les joueurs de l’autre côté de l’insigne, alors que le vétéran de la guerre Cole Phelps traque toutes sortes d’escrocs à Los Angeles alors que l’âge d’or d’Hollywood touche à sa fin dans les années 1940 et 1950.

La technologie d’animation faciale de LA Noire était largement considérée comme une révélation en 2011, et juger si un suspect dit la vérité ou non par son visage dit reste un frisson – même si les réponses de Cole peuvent parfois être étrangement détachées et disproportionnées par rapport à la question posée. . Pendant que vous jouerez du côté des bons, les frontières entre le bien et le mal sont constamment floues, d’autant plus que vous commencez à enquêter sur les affaires de vice et d’incendie criminel.

Oh, et vous pouvez y jouer en VR maintenant, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux VR ainsi que l’un des meilleurs jeux de détective.

Série Hitman

Bien sûr, les jeux Hitman sont avant tout des jeux furtifs, mais non seulement le travail de l’agent 47 est définitivement illégal à 100%, nous dirions que la nature méticuleuse de chacun des meurtres de l’agent 47 fait que chacun se sent plus comme un braquage.

Notre tueur aux défis folles peut souvent se retrouver à chasser le pire des pires, mais lorsque les plans tournent mal, il y a souvent des dommages collatéraux – à moins que vous n’optiez pour le succès convoité de “ l’assassin silencieux ”.

Chaque niveau Hitman est un puzzle autonome qui peut être résolu de nombreuses manières différentes – mais tous se terminent par la mort de votre cible et une extraction sûre pour vous. Il s’agit de faire en sorte que chacune de ces exécutions macabres ressemble à des accidents et se glisse inaperçue dans la nuit qui sépare les meilleurs des autres.

Et voilà, notre sélection des meilleurs jeux de crime disponibles sur PC. Bien sûr, si vous vous lassez de jouer au méchant, il y a toujours notre liste des meilleurs jeux de police pour vous ramener sur le chemin de la droiture.