Comment fabriquer des objets dans Fortnite – Comment faire la cape du chasseur

Vous voulez savoir comment fabriquer des objets dans Fortnite? Le grand nouveau mécanisme de Fortnite Chapter 2 Season 6 est l’artisanat, et fabriquer des objets ne sera pas immédiatement évident pour beaucoup de gens. C’est parce que ce n’est pas vraiment bien expliqué, mais encore une fois, c’est pour cela que nous sommes là: expliquer des choses que les jeux ne font pas.

Essentiellement, la façon dont cela fonctionne est que vous récoltez des pièces à boulonner sur vos armes et autres appareils. Il y a un certain nombre de parties qui peuvent être trouvées sur toute la carte, mais vous devez savoir où les trouver et ce qu’elles font. L’interface pour créer des objets est également relativement maladroite, en particulier lorsque quelqu’un vous tire dessus.

Ainsi, bien que ce guide ne vous explique au départ que comment fabriquer des objets dans Fortnite, il vous donnera également une liste complète de tous les objets d’artisanat disponibles, des pièces dont vous avez besoin et comment les récolter, ainsi que la liste des recettes pour chaque objet afin que vous puissiez peut les créer dans le jeu pour vous-même. Si tu es coincé comment faire la cape du chasseur, Vous êtes arrivé au bon endroit.

Comment fabriquer des objets dans Fortnite

Tout d’abord, vous allez avoir besoin de savoir comment accéder au menu de fabrication. Pour accéder au menu de fabrication, appuyez sur la touche Tab, puis passez au menu de fabrication en appuyant sur E.

Ici, vous verrez une liste de tous les objets à fabriquer, basée sur les armes et l’équipement que vous avez récupérés jusqu’à présent. Une fois que vous avez ramassé un objet et récolté les pièces réelles, dirigez-vous vers le menu de fabrication et cliquez sur l’objet que vous souhaitez fabriquer.

Cliquez sur le bouton artisanat et votre personnage passera trois secondes à fabriquer l’arme ou l’appareil. Vous êtes vulnérable dans cet état, alors assurez-vous de fabriquer dans un endroit sûr.

Où récolter des pièces d’artisanat

Vous avez donc une arme ou un autre objet que vous souhaitez fabriquer. C’est génial et tout, mais vous allez également devoir trouver les bons articles pour fabriquer ces pièces, avec tout le monde essayant de vous tuer et de vous tuer. Bonne chance!

Mais en toute sincérité, il y a certains éléments qui sont relativement faciles et sûrs à trouver si vous avez besoin des pièces. Voici quelques-unes des pièces d’artisanat dont vous avez besoin et comment les trouver:

Engrenages mécaniques : Utilisez une pioche contre tout véhicule pouvant être conduit. Vous laisserez généralement tomber au moins deux vitesses mécaniques par véhicule. Peut également être trouvé sur les véhicules abandonnés.

: Utilisez une pioche contre tout véhicule pouvant être conduit. Vous laisserez généralement tomber au moins deux vitesses mécaniques par véhicule. Peut également être trouvé sur les véhicules abandonnés. Des os : Tuez des animaux pour obtenir des os. N’importe lequel des animaux que vous pouvez chasser dans Fortnite vous donnera des os.

: Tuez des animaux pour obtenir des os. N’importe lequel des animaux que vous pouvez chasser dans Fortnite vous donnera des os. Moi à : Tuez des animaux pour obtenir de la viande. N’importe lequel des animaux que vous pouvez chasser à Fortnite vous donnera de la viande.

: Tuez des animaux pour obtenir de la viande. N’importe lequel des animaux que vous pouvez chasser à Fortnite vous donnera de la viande. Pot de luciole: Ramassez-les simplement lorsque vous voyez l’invite Collecter à l’écran. Ils se trouvent généralement dans les zones boisées et sont difficiles à manquer.

Vous pouvez également trouver quelques objets sélectionnés en parlant à l’un des PNJ Fortnite et en les achetant auprès d’eux, bien qu’ils coûtent un parcelle d’or et cela vaut la peine d’essayer de trouver les pièces vous-même.

Comment faire la cape du chasseur dans Fortnite

Une fois que vous savez, créer cet article est très simple. Voici comment faire la cape du chasseur dans Fortnite:

Tuez un animal pour récolter des os et de la viande. Vous aurez besoin de deux os et d’une viande

Appuyez sur Tab, puis appuyez sur E pour accéder au menu de fabrication

Cliquez sur la viande et la recette de la cape du chasseur apparaîtra

Cliquez sur le métier et attendez trois secondes pour terminer la construction

Vous pouvez ensuite passer à la cape de chasseur dans votre inventaire et l’utiliser pour la mettre sur votre dos. Les animaux ne seront plus hostiles à votre égard tant que vous porterez le manteau.

Recettes d’artisanat Fortnite

Enfin, voici toutes les recettes d’artisanat pour tous les nouveaux pistolets et équipements Fortnite que nous avons trouvés jusqu’à présent dans Fortnite Chapter 2 Season 6. Cliquez sur le premier élément de la liste pour le fabriquer dans le menu de fabrication:

Cape de chasseur : Viande + Os x2

: Viande + Os x2 Armes primordiales : Arme + Os x4

: Arme + Os x4 Armes mécaniques : Arme + Pièces mécaniques x4

: Arme + Pièces mécaniques x4 Arc de la flamme primordiale : Arc primordial + Pot de luciole x1

: Arc primordial + Pot de luciole x1 Arc puant primordial : Arc primordial + Objet actuellement inconnu

: Arc primordial + Arc explosif mécanique : Arc mécanique + Grenade x2

: Arc mécanique + Grenade x2 Armes mécaniques à ondes de choc: Arc mécanique + grenade Shockwave x2

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur l’artisanat Fortnite dans la nouvelle saison. Nous sommes toujours en train de trouver toutes les recettes d’armes et d’équipement de la nouvelle saison, mais il existe de nombreux autres guides pertinents. Étant donné que les lingots d’or Fortnite sont toujours une ressource précieuse, vous voudrez peut-être vérifier leur fonctionnement dans la nouvelle saison. Vous voudrez peut-être également savoir où se trouvent les emplacements des artefacts d’or Fortnite, afin de pouvoir relever ce défi.