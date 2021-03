Meilleur ordinateur portable de jeu en 2021 – Jouez à des jeux PC où que vous soyez

Bien que le moyen idéal de jouer aux meilleurs jeux PC soit sur un ordinateur de bureau de taille normale, des contraintes de taille ou un style de vie nomade font parfois d’un ordinateur portable de jeu une excellente alternative, vous garantissant une qualité de jeu sur PC où que vous soyez.

Cependant, choisir l’ordinateur portable de jeu parfait demande beaucoup d’engagement. Lorsque vous construisez un PC de jeu, vous pouvez échanger des pièces ultérieurement si vous souhaitez une mise à niveau. Parce que les ordinateurs portables comportent souvent des composants sur mesure et ne sont pas conçus pour être bricolés, il n’est pas aussi simple que de choisir la meilleure carte graphique et le meilleur processeur de jeu pour répondre à vos besoins personnels. Non seulement il y a moins de personnalisation, mais vous devez tenir compte d’autres exigences exclusives aux ordinateurs portables, telles que la durée de vie de la batterie, la taille de l’écran, la résolution, la qualité de fabrication et l’entretien du marché secondaire.

Avec l’arrivée récente des cartes mobiles de la série RTX 30 de Nvidia et des nouveaux processeurs et GPU mobiles d’AMD, les derniers ordinateurs portables de jeu deviennent tout aussi bons, sinon meilleurs, que les meilleurs ordinateurs de jeu. Nous avons sélectionné le meilleur ordinateur portable pour les jeux en 2021, que vous souhaitiez jouer à des blockbusters triple a comme Watch Dogs: Legion ou simplement un ordinateur portable capable de faire monter les cadres dans Fortnite.

Voici les meilleurs ordinateurs portables de jeu:

alienware m15 r3

Le meilleur ordinateur portable de jeu est le Alienware m15 R3

Si vous voulez le meilleur ordinateur portable de jeu aujourd’hui, sans attendre l’arrivée de la vague d’ordinateurs portables RTX 3000, nous recommandons le m15 R3 d’Alienware. Avec le processeur i7-10750H 12 fils d’Intel associé à une carte graphique Nvidia RTX 2080 Super, il sera capable de gérer tous les jeux que vous lui lancez et de profiter pleinement du taux de rafraîchissement de 300 Hz sur l’écran Full HD de 15,6 pouces – parfait pour les jeux compétitifs avec ce taux de rafraîchissement et son faible temps de réponse de 3 ms.

Le m15 est l’un des ordinateurs portables les plus élégants ici, avec un design argenté élégant et un éclairage RVB personnalisable plâtré à l’arrière de l’ordinateur portable et du clavier. Il dispose également de 32 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour lire les derniers titres et exécuter des applications de productivité gourmandes en mémoire qui rendent ou éditent des vidéos en 3D. Il est livré avec un SSD de 1 To, bien que vous ayez la possibilité d’exécuter deux SSD en RAID 0 pour des vitesses plus rapides. De plus, son poids de 2,1 kg est assez léger compte tenu de la puissance cachée sous le capot.

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre nouvel ordinateur portable, vous pouvez apprendre à overclocker votre CPU et votre GPU. Assurez-vous simplement de monter par petits incréments, car les gros échappements à l’arrière de l’Alienware M15 R3 ne font que refroidir l’ordinateur portable par rapport à un ordinateur de bureau de taille normale.

Spécifications de l’Alienware m15 R3 CPU Intel i7-10750H à 6 cœurs à 2,6 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Afficher 15,6 pouces, 1080p, IPS, 300 Hz Vie de la batterie 3 heures Mémoire 32 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD 1 To

pavillon hp 15

Le meilleur ordinateur portable de jeu pas cher est le HP Pavilion 15

Il s’agit d’un ordinateur portable de jeu HP à petit budget, doté d’une carte graphique Nvidia GTX 1650. Ce GPU a deux générations, mais c’est toujours un jeu d’enfant en matière de jeu 1080p – vous devrez peut-être modifier un peu les options graphiques dans les nouveaux titres. En ce qui concerne le processeur, il berce le Ryzen 5 4600H à 12 threads et six cœurs d’AMD, avec un seul cœur de boost jusqu’à 4 GHz. Bien qu’il s’agisse de notre ordinateur portable le moins cher ici, il y a quelques jolies touches visuelles présentes, avec un clavier rétroéclairé vert et des reflets sur tout le corps.

Le panneau de 15,6 pouces a une résolution Full HD avec la technologie IPS, qui offre de grands angles de vision et la meilleure couleur possible – utile si vous utilisez également l’ordinateur portable pour des tâches telles que la retouche photo. En ce qui concerne le stockage, il est livré avec un SSD NVMe rapide de 256 Go, plus 8 Go de RAM. Si vous avez besoin de plus de stockage, il n’est pas impossible d’ouvrir cet ordinateur portable et de passer à l’un des meilleurs SSD pour les jeux de grande capacité. Nous avons un didacticiel vidéo ici si vous souhaitez faire exactement cela.

Spécifications du HP Pavilion 15 CPU AMD Ryzen 5 4600H à 6 cœurs à 3 GHz GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Afficher 15,6 pouces, 1080p, IPS, 60 Hz Vie de la batterie 8 heures Mémoire 8 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 256 Go

asus tuf gaming a15

Le meilleur ordinateur portable de jeu à moins de 1000 $ est le ASUS TUF Gaming A15

Cet ordinateur portable de 15,6 pouces d’Asus est une excellente option d’ordinateur portable de jeu de milieu de gamme, avec un processeur Ryzen 7-4800H à 16 fils, 8 Go de RAM et la carte graphique RTX 2060 de Nvidia. Cette carte est sur le point de devenir une carte de dernière génération dans l’espace mobile, mais c’est une carte qui a en fait été ramenée sur le marché pour les ordinateurs de bureau, ce qui en fait un choix solide en matière de jeux 1080p. Faisant partie de la gamme TUF d’Asus, il est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations quotidiens que les ordinateurs portables endurent lorsqu’ils se déplacent.

Outre le même processeur et le même processeur graphique, certaines des configurations varient en fonction de l’endroit où vous achetez. Les clients américains obtiennent un écran IPS Full HD à 60 Hz avec un SSD de 512 Go, tandis que les clients britanniques peuvent choisir le même panneau 1080p mais avec un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé de 144 Hz – ce qui le rend encore meilleur pour les jeux compétitifs dans des titres comme CS: GO, mais avec du stockage prend une baisse à 256 Go. Heureusement, il est possible de mettre à niveau le SSD vers un SSD de plus grande capacité sans trop de tracas.

Spécifications du ASUS TUF Gaming A15 CPU AMD Ryzen 7 4800H à 8 cœurs à 2,9 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Afficher 15,6 pouces, 1080p, IPS, 60 / 144Hz Vie de la batterie 8 heures Mémoire 8 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 512/256 Go

Deux Asus ROG à 15 FR

Le L’ordinateur portable RTX 3000 que nous attendons avec impatience est le ROG Zephyrus Duo 15 SE

En regardant maintenant vers la gamme haut de gamme d’Asus ROG, le Zephyrus Duo 15 est sur le point d’atterrir sur les tablettes avec des versions mobiles des meilleures cartes graphiques de nouvelle génération disponibles – les RTX 3070 et RTX 3080 de Nvidia. 5900HX, vous pouvez profiter pleinement de ce panneau de niveau IPS 1080p, 300Hz et 15,6 pouces dans tous les derniers jeux, avec le traçage de rayons et DLSS 2.0 pour démarrer. Le stockage est recouvert d’un SSD NVMe de 1 To, ce qui devrait réduire la quantité de désinstallation et de réinstallation de vos jeux, et il y a 32 Go de RAM pour gérer à peu près tout ce que vous lui lancez.

La raison pour laquelle nous sommes excités n’est pas seulement la spécification incroyablement élevée, mais l’écran secondaire intégré de 14,1 pouces appelé ROG ScreenPad Plus. Ce n’est pas seulement un gadget pour toutes vos statistiques et les superpositions d’Overwolf – même si c’est un aspect assez soigné en soi – cela s’avère également être une meilleure solution de refroidissement. En déplaçant le clavier vers l’avant et les composants sous l’écran, Asus a fourni un meilleur échappement lorsque le Screenpad se soulève.

Nous ne pouvons pas imaginer que ce sera le plus confortable à taper pendant qu’il repose sur vos genoux, mais il semble que ce sera le compagnon LAN parfait et l’ordinateur portable de productivité sur le marché, même s’il coûte plus de 2500 $ et qu’il a gagné ” t être disponible pendant un certain temps encore.

Deux spécifications Asus ROG à 15 FR CPU AMD Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs à 3,3 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 3070 / RTX 3080 Afficher 15,6 pouces, 1080p, IPS, 300 Hz Vie de la batterie 6 heures Mémoire 32 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 1 To

HP présage 17

Le meilleur ordinateur portable de jeu de 17 pouces est le HP OMEN 17

Vous recherchez l’expérience de jeu la plus immersive sur un ordinateur portable ou vous avez besoin de cet espace d’écran supplémentaire pour la productivité? Votre meilleur pari est un ordinateur portable de jeu de 17,3 pouces, et l’Omen 17 est un excellent choix dans ce département. Le panneau IPS Full HD a également un gameplay à taux de rafraîchissement de 144 Hz qui est aussi fluide que du beurre. Mieux encore, vous devriez pouvoir y parvenir dans la plupart des titres grâce au RTX 2070 de Nvidia.

Contrairement aux ordinateurs portables jusqu’à présent dans cette liste, le processeur provient d’Intel; un i7-107050H à 12 fils et six cœurs, idéal pour les tâches de productivité exigeantes telles que la retouche vidéo ou photo, sans parler des jeux. Cela est sauvegardé avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour des temps de démarrage ultra rapides.

Spécifications HP Omen 17 CPU Intel Core i7-107050H à 6 cœurs à 2,6 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Afficher 17,3 pouces, 1080p, IPS, 144 Hz Vie de la batterie 3 heures Mémoire 16 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 512 Go

razer blade stealth 13

Le meilleur ordinateur portable de jeu léger est le Razer Blade Stealth 13

Si vous recherchez le dernier mot en matière de portabilité tout en conservant des capacités de jeu appropriées, le Razer Blade Stealth 13 est une superbe option, avec une épaisseur de seulement 0,6 pouce et un poids de 1,41 kg. Malgré sa finesse, vous trouverez toujours un i7-1165G7 à huit fils d’Intel et la carte graphique GTX 1650 Ti de Nvidia emballée à l’intérieur. Ce n’est pas la dernière carte graphique mobile sur le marché, mais toujours parfaite pour les jeux sur l’écran de 13,3 pouces à une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a même un revêtement mat pour éviter tout éblouissement gênant pendant le jeu.

Sous la conception robuste en aluminium monocoque se trouvent 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, mais ses astuces ne s’arrêtent pas là. Razer a également implémenté le dernier port USB-C pour le chargement et la connectivité, éclaboussé le clavier avec son rétroéclairage Chroma RGB, et même intégré une technologie de reconnaissance faciale dans la webcam intégrée pour une connexion rapide.

Spécifications du Razer Blade Stealth 13 CPU Intel Core i7-1165G7 à 4 cœurs à 2,8 GHz GPU Nvidia GeForce GTX 1650Ti Afficher 13,3 pouces, 1080p, IPS, 120 Hz Vie de la batterie 10 heures Mémoire 16 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 512 Go

lame de razer 15

Le meilleur ordinateur portable 4K est le Razer Blade 15

Les ordinateurs portables de résolution 4K peuvent être considérés comme excessifs par certains en raison des tailles d’écran relativement petites par rapport au meilleur moniteur de jeu, mais une fois que vous aurez expérimenté leur densité de pixels inégalée dans les jeux – et même lors de la lecture de texte – vous aurez du mal à le faire. retourner. De plus, avec de plus en plus de contenu 4K disponible via les services de jeux et de streaming vidéo, il est plus logique que jamais d’envisager un ordinateur portable avec un écran UHD.

Le panneau ici est un écran de 15,6 pouces, fonctionnant à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il utilise la technologie OLED, pour un contraste de couleur inégalé. C’est le meilleur écran d’ordinateur portable que vous trouverez pour consommer des divertissements, et il est particulièrement adapté aux jeux en monde ouvert où la fidélité graphique est un must.

En ce qui concerne les composants internes, il existe un processeur Intel i7-10750H à 12 fils, associé à une carte graphique Nvidia RTX 2070 et 16 Go de RAM. Ce volonté être suffisant pour les jeux 4K, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce que les derniers jeux comme Cyberpunk 2077 les exécutent complètement au maximum à 4K – vous devrez baisser certains paramètres. Une fois que les ordinateurs portables 4K équipés de cartes de la série RTX 30 seront sur le marché, il est possible que tout cela change, cependant …

Spécifications du Razer Blade 15 CPU Intel Core i7-10750H à 6 cœurs à 2,6 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Afficher 15,6 pouces, 4K, OLED, 60 Hz Vie de la batterie 3 heures Mémoire 16 Go de mémoire DDR4 Espace de rangement SSD de 512 Go

guide d’achat d’un ordinateur portable de jeu

Pourquoi envisageriez-vous d’acheter un ordinateur portable de jeu sur une configuration de bureau traditionnelle? Si vous êtes constamment en déplacement pour travailler ou pour assister à des soirées LAN, un ordinateur portable de jeu est idéal et ils se rapprochent de la reproduction des performances d’un véritable ordinateur de bureau. Avec la situation actuelle des stocks, les cartes graphiques de bureau et les processeurs étant massivement gonflés, les ordinateurs portables de jeu sont également un moyen sournois de mettre la main sur les dernières spécifications à un bon prix.

Il y a quelques considérations cruciales à prendre en compte autres que la puissance brute et l’apparence lors de l’achat d’un ordinateur portable de jeu, telles que l’autonomie et le poids de la batterie. Si vous cherchez à l’utiliser également à des fins générales, sans accès facile à une source d’alimentation, l’ultra-léger Razer Blade Stealth 13 avec sa batterie de 10 heures d’autonomie serait un excellent choix. À l’opposé du spectre, si vous êtes susceptible d’utiliser l’ordinateur portable assis à un bureau la plupart du temps, le HP Omen 17 vous offre cette expérience sur grand écran, où sa durée de vie de la batterie de 3 heures et sa construction légèrement lourde sont moindres. d’un problème.

Ensuite, il y a la question des ports. Au fur et à mesure que les ordinateurs portables de jeu deviennent de plus en plus fins, ils finissent par perdre le nombre de ports qu’ils peuvent gérer. Tu peut obtenez un adaptateur pour soulager la douleur, mais gardez un œil sur la prise en charge de Thunderbolt 3 ou 4 si vous avez besoin de vitesses de transfert plus rapides, car c’est quelque chose qui ne peut pas être résolu avec un achat externe.