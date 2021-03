Diablo 3 saison 23 – Date de sortie et tout ce que nous savons

Vous voulez savoir tout ce qui se passe dans Diablo 3 saison 23? Même s’il y a un nouveau jeu dans la série à venir cette annéee, Diablo 3 bénéficie toujours d’un soutien important avec des mises à jour saisonnières pour garder le jeu frais.

Si vous n’avez pas sauté dans Diablo 3 depuis un certain temps, vous vous demandez peut-être quelles sont exactement les saisons du jeu de rôle de longue date. Essentiellement, ce sont des événements à thème qui ne fournissent pas toujours aux joueurs des changements permanents, mais ajoutent un peu de variété ainsi que des changements d’équilibre. Par exemple, la saison précédente avait des sanctuaires et des pylônes apparaître dans un clone d’ombre de votre classe qui dure une minute ou jusqu’à ce que vous mouriez, ainsi que le cube de Kanai ayant un quatrième emplacement.

Avec la récente mise à jour 2.7.0 PTR qui a pris fin il y a quelques jours, voici tout ce qui arrive à Diablo 3 saison 23. Des mises à jour d’équilibrage et des corrections de bogues aux mécanismes clés retravaillés, il y a beaucoup à déballer ici et vous voudrez savoir à l’avance pour tirer le meilleur parti de la nouvelle mise à jour.

Date de sortie de Diablo 3 Saison 23

La saison 23 de Diablo 3 sortira vers le début du mois d’avril 2021. Il y a des spéculations sur le moment où il arrivera, mais la saison 22 se termine le 28 mars et l’événement actuel Double Goblin devrait également se terminer au même moment. Il n’y a eu aucune confirmation de Blizzard quant au début de la saison 23.

Récompenses de la saison 23 de Diablo 3

Pour commémorer la saison 23 de Diablo 3, il y aura deux nouvelles récompenses: un cadre de portrait et un animal de compagnie. Ceux-ci seront attribués aux joueurs qui terminent le voyage du gardien de la saison 23. Nous vous informerons de la nature exacte de ces éléments lorsqu’ils seront annoncés.

Refonte du système Diablo 3 Follower

Il s’agit de la plus grande mise à jour de Diablo 3 saison 23, et affectera le gameplay saisonnier et non saisonnier. Les joueurs pourront équiper leurs adeptes d’objets dans un total de 14 emplacements d’objets différents. Ces emplacements comprennent:

Objet Relique du suiveur

Barre

Épaules

Coffre

Des gants

Brassards

Courroie

Anneaux (x2)

Cou

Un pantalon

Bottes

Arme principale

Off-main

Il y a aussi de nouveaux objets que vous pouvez équiper sur l’adepte avec le trait Emanate. Selon le billet de blog officiel de Diablo 3, cela «permet au joueur d’obtenir l’effet escompté de certains pouvoirs légendaires et bonus d’ensemble lorsqu’il est équipé sur le suiveur embauché». Il y a 13 objets avec ce trait, ainsi que deux bonus d’ensemble de 3 pièces.

Mises à jour des compétences des abonnés

Le Disparaître, La déchéance du destin, et Gardien Les compétences seront mises à jour dans le patch pour inclure – une priorité plus élevée sur les compétences de mort de triche du joueur, afficher une icône de debuff pendant que chacun d’eux est en temps de recharge et supprimer le bogue qui réduit le temps de recharge de 50%. De plus, la description de Vanish a été reformulée pour plus de clarté, et les info-bulles des capacités du suiveur affichent désormais la valeur actuelle des capacités mises à l’échelle, plutôt que la portée.

Voici la liste complète des compétences avec leurs nouveaux correctifs d’équilibre pour chaque adepte de Diablo 3:

Scélérat

Tir paralysant : Attaque à distance qui inflige 140% de dégâts d’arme et ralentit les ennemis touchés de 80% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du Scoundrel.

: Attaque à distance qui inflige 140% de dégâts d’arme et ralentit les ennemis touchés de 80% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du Scoundrel. Tir motorisé : Attaque à distance qui explose à l’impact, infligeant 120% de dégâts d’arme en tant qu’arcane aux ennemis à moins de 10 mètres et a 100% de chances d’étourdir les ennemis pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du scélérat.

: Attaque à distance qui explose à l’impact, infligeant 120% de dégâts d’arme en tant qu’arcane aux ennemis à moins de 10 mètres et a 100% de chances d’étourdir les ennemis pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du scélérat. Hystérie : Chaque fois que vous ou le Scoundrel réussissez un coup critique, vous entrerez tous les deux dans des hystériques, augmentant tous les dégâts infligés de 3% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du scoundrel.

: Chaque fois que vous ou le Scoundrel réussissez un coup critique, vous entrerez tous les deux dans des hystériques, augmentant tous les dégâts infligés de 3% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du scoundrel. Anatomie : Augmente les chances de coup critique de 1,8% à 4% pour vous et le scélérat en fonction de la dextérité du scélérat.

: Augmente les chances de coup critique de 1,8% à 4% pour vous et le scélérat en fonction de la dextérité du scélérat. Multishot passif : Les attaques spéciales du Scoundrel ont 50% à 70% de chances de tirer 3 éclairs en fonction de la Dextérité du Scoundrel.

: Les attaques spéciales du Scoundrel ont 50% à 70% de chances de tirer 3 éclairs en fonction de la Dextérité du Scoundrel. Disparaître : Lorsque vous subissez des dégâts mortels, le Scoundrel vous cache des ennemis pendant 3 à 7 secondes en fonction de la Dextérité du Scoundrel, et empêche votre mort vous permettant d’échapper à votre mort.

: Lorsque vous subissez des dégâts mortels, le Scoundrel vous cache des ennemis pendant 3 à 7 secondes en fonction de la Dextérité du Scoundrel, et empêche votre mort vous permettant d’échapper à votre mort. Voile de la nuit : Le Scoundrel lance un nuage qui couvre une zone de 20 mètres et dure 5 à 10 secondes en fonction de la Dextérité du Scoundrel. Toutes les attaques contre les ennemis qui se trouvent à l’intérieur du cloud seront des coups critiques.

: Le Scoundrel lance un nuage qui couvre une zone de 20 mètres et dure 5 à 10 secondes en fonction de la Dextérité du Scoundrel. Toutes les attaques contre les ennemis qui se trouvent à l’intérieur du cloud seront des coups critiques. Tir perçant: Attaque à distance qui perce et augmente les dégâts infligés aux ennemis de 10% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la dextérité du scélérat.

Compétences ajoutées – Voile nocturne et Tir perçant

Compétences supprimées – Combat sale et boulons empoisonnés

Compétence retravaillée – Disparition

Templier

Guérison et loyauté : Ces compétences évoluent désormais en fonction de la Force du Templier.

: Ces compétences évoluent désormais en fonction de la Force du Templier. Intimider : Les ennemis qui touchent ou sont touchés par le Templier sont ralentis de 80% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la Force du Templier.

: Les ennemis qui touchent ou sont touchés par le Templier sont ralentis de 80% pendant 3 à 6 secondes en fonction de la Force du Templier. Charger : Charge une cible, inflige 280% de dégâts d’arme et étourdit tous les ennemis à moins de 8 mètres pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du templier.

: Charge une cible, inflige 280% de dégâts d’arme et étourdit tous les ennemis à moins de 8 mètres pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du templier. Intervenir : Provoquez les ennemis à moins de 10 mètres de vous pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du Templier lorsque vous êtes touché.

: Provoquez les ennemis à moins de 10 mètres de vous pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du Templier lorsque vous êtes touché. Assaut : Donne un coup massif à un ennemi pour 800% de dégâts d’arme et fait que la cible et les ennemis proches subissent 10% de dégâts supplémentaires pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du templier.

: Donne un coup massif à un ennemi pour 800% de dégâts d’arme et fait que la cible et les ennemis proches subissent 10% de dégâts supplémentaires pendant 3 à 6 secondes en fonction de la force du templier. Gardien: Lorsque vous subissez des dégâts mortels, le Templier se précipite à votre aide, repoussant les ennemis à moins de 15 mètres, vous soigne de 15% à 25% de points de vie en fonction de la force du Templier et vous protège de tous les dégâts pendant 5 secondes.

Compétences retravaillées – Assaut et Gardien

Enchanteresse

Érosion: Invoque une réserve d’énergie qui inflige 330% de dégâts d’arme en tant qu’arcane en 5 à 7 secondes en fonction de l’intelligence de l’enchanteresse. Les ennemis affectés subiront également 10% de dégâts supplémentaires.

Esprit concentré: Une aura de 40 mètres qui augmente la vitesse d’attaque pour vous et l’Enchanteresse de 3% à 6% en fonction de l’Intelligence de l’Enchanteresse.

Bouclier alimenté: Réduit les dégâts des attaques à distance de 6%, augmente l’armure de 3% et ralentit les attaquants de mêlée de 60% pendant 3 à 6 secondes pour vous et l’Enchanteresse en fonction de l’intelligence de l’Enchanteresse.

Presse temporaire: L’Enchanteresse lance un orbe guidé qui inflige 150% des dégâts de l’arme et ralentit les ennemis de 80% pendant 3 à 6 secondes en fonction de l’intelligence de l’Enchanteresse.

Amplification: Augmente votre bonus élémentaire statique le plus élevé de 5% à 10% en fonction de l’intelligence de l’Enchanteresse.

Harmonie prophétique: Réduisez le temps de recharge de vos compétences de 5% à 10% en fonction de l’intelligence de l’enchanteresse.

La déchéance du destin: Lorsque vous subissez des dégâts mortels, l’Enchanteresse vous permet d’accélérer votre mouvement dans le temps pendant 3 à 7 secondes pour éviter la mort en fonction de l’intelligence de l’Enchanteresse.

Compétences supprimées – Poussée puissante, Contrôle de masse, Désorientation et Protection anti-missiles

Nouvelles compétences: impulsion temporelle, amplification, harmonie prophétique et perte du destin

Compétence retravaillée – Armure motorisée (renommée de Shield motorisé)

Mises à jour des objets de la saison 23

Il convient de noter qu’en plus des mises à jour d’objets ci-dessous, la refonte de l’ensemble des os de Rathma pour le nécromancien Diablo 3 signifie que l’objectif “ élever 100 mages squelettiques ” sera mis à jour pour “ faire revivre 100 cadavres ”.

Voici tous les éléments mis à jour dans la prochaine mise à jour de la saison 23 de Diablo 3:

Bouclier de Rathma : A maintenant un temps de recharge de 60 secondes

: A maintenant un temps de recharge de 60 secondes Ensemble 2 pièces Bones of Rathma : Vos serviteurs réduisent le temps de recharge de l’Armée des morts de 0,25 seconde à chaque fois qu’ils infligent des dégâts. Vos guerriers squelettes apparaissent plus rapidement et vos serviteurs ressuscités n’expirent plus.

: Vos serviteurs réduisent le temps de recharge de l’Armée des morts de 0,25 seconde à chaque fois qu’ils infligent des dégâts. Vos guerriers squelettes apparaissent plus rapidement et vos serviteurs ressuscités n’expirent plus. Ensemble de 4 pièces Bones of Rathma : Vos serviteurs ne subissent plus de dégâts. Vous bénéficiez de 1% de réduction des dégâts pendant 15 secondes à chaque fois qu’un de vos serviteurs inflige des dégâts. Maximum de 75 piles.

: Vos serviteurs ne subissent plus de dégâts. Vous bénéficiez de 1% de réduction des dégâts pendant 15 secondes à chaque fois qu’un de vos serviteurs inflige des dégâts. Maximum de 75 piles. Ensemble de 6 pièces Bones of Rathma : Chaque serviteur actif augmente les dégâts de l’Armée des morts et de l’esprit des os de 500%, jusqu’à 8500%.

: Chaque serviteur actif augmente les dégâts de l’Armée des morts et de l’esprit des os de 500%, jusqu’à 8500%. Cuisses de profanateur : Les dégâts de Bone Spirit sont augmentés de 400% à 500% chaque seconde pendant laquelle il est actif et gèlent également les ennemis à l’impact. Maximum de 5 secondes.

: Les dégâts de Bone Spirit sont augmentés de 400% à 500% chaque seconde pendant laquelle il est actif et gèlent également les ennemis à l’impact. Maximum de 5 secondes. Obligations de C’Lena : Bone Spirit inflige 300% à 400% de dégâts supplémentaires et inflige 2% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes à chaque fois que l’Armée des morts frappe un ennemi. Maximum de 500 piles.

: Bone Spirit inflige 300% à 400% de dégâts supplémentaires et inflige 2% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes à chaque fois que l’Armée des morts frappe un ennemi. Maximum de 500 piles. Ensemble de 2 parures de l’oiseau de feu : Désintégrer Enflamme les ennemis, leur faisant subir 7500% de dégâts d’arme par seconde jusqu’à ce qu’ils meurent. Lorsque vous mourez, un météore tombe du ciel et vous ravive. Cet effet a un temps de recharge de 60 secondes.

: Désintégrer Enflamme les ennemis, leur faisant subir 7500% de dégâts d’arme par seconde jusqu’à ce qu’ils meurent. Lorsque vous mourez, un météore tombe du ciel et vous ravive. Cet effet a un temps de recharge de 60 secondes. Ensemble de 4 parures de l’oiseau de feu : Lancer Désintégration ajoute des piles de combustion qui réduisent le temps de recharge de Téléportation de 1% par pile. Cumulable jusqu’à 100 fois. Vous bénéficiez d’une réduction des dégâts de 80% tout en conservant les charges de combustion.

: Lancer Désintégration ajoute des piles de combustion qui réduisent le temps de recharge de Téléportation de 1% par pile. Cumulable jusqu’à 100 fois. Vous bénéficiez d’une réduction des dégâts de 80% tout en conservant les charges de combustion. Ensemble de 6 pièces de parure de l’oiseau de feu : Vous gagnez 4000% de dégâts supplémentaires lorsque Ignite est appliqué à une cible. Frapper un ennemi enflammé avec un sort de feu non canalisant inflige des dégâts d’allumage multipliés par les charges de combustion.

: Vous gagnez 4000% de dégâts supplémentaires lorsque Ignite est appliqué à une cible. Frapper un ennemi enflammé avec un sort de feu non canalisant inflige des dégâts d’allumage multipliés par les charges de combustion. Ensemble de 6 pièces Gears of Dreadlands : Vos compétences principales infligent 15 000% de dégâts supplémentaires.

: Vos compétences principales infligent 15 000% de dégâts supplémentaires. Le neuvième cartable Cirri : Flèche affamée est garantie de transpercer et inflige également 450% à 600% de dégâts supplémentaires. La flèche affamée ne peut percer que 3 fois.

: Flèche affamée est garantie de transpercer et inflige également 450% à 600% de dégâts supplémentaires. La flèche affamée ne peut percer que 3 fois. Décès étonnant : Les dégâts de Spirit Barrage sont augmentés de 100% à 150%. Spirit Barrage gagne la rune Phantasm qui dure deux fois plus longtemps, et le taux d’attaque des spectres Manitou est augmenté.

: Les dégâts de Spirit Barrage sont augmentés de 100% à 150%. Spirit Barrage gagne la rune Phantasm qui dure deux fois plus longtemps, et le taux d’attaque des spectres Manitou est augmenté. Courrier de joute de Blackthorne: Remplacement d’une propriété mineure par un affixe de dommage élémentaire aléatoire.

Diablo 3 Mises à jour de la saison 23 et corrections de bugs

En dehors des mises à jour des classes et des objets suiveurs, de nombreuses autres mises à jour sont en magasin pour la saison 23.

Mise à jour des classements solo

Les classements solo de Greater Rift contiendront des filtres supplémentaires. Vous pourrez utiliser un total de sept filtres par classe, y compris les ensembles de classes, aucun ensemble de classes et les filtres globaux. C’est pour que les joueurs puissent voir leur set préféré représenté, sans se contenter de présenter les plus fortes constructions de Diablo 3 dans les classements.

Corrections de bogues

Texte mis à jour sur la description de l’objet Jousting Mail de Blackthrone

Correction d’un bug où la flèche affamée du chasseur de démons – Shatter Shot percé plus que prévu.

Correction d’un bug qui empêchait le bonus de 6 pièces du Parure de l’oiseau de feu du sorcier d’interagir avec Wave of Force – Heat Wave et les attaques de la base Hydra.

Correction d’un bug où le bonus de dégâts Deathwish du sorcier ne s’appliquait pas toujours correctement lors de la canalisation.

Correction d’un bug avec les classements où les joueurs pouvaient être placés dans le classement “ No Six Piece Set ” lorsqu’ils avaient un ensemble de classe équipé.

Correction d’un bug sur les classements qui entraînait la coupure du bas de l’interface utilisateur du classement.

Et ce sont tous les changements à venir dans Diablo 3 saison 23. C’est beaucoup à prendre, surtout en ce qui concerne la refonte du Follower et les nombreuses mises à jour des objets, mais il existe de nombreuses mises à jour à utiliser en solo qui changent le gameplay. significativement.