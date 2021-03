Si vous utilisez votre iPad pour regarder des vidéos, suivre des recettes, passer des conférences téléphoniques, etc., vous l’avez probablement calé contre des livres ou l’avez tenu avec vos mains pour voir l’écran. Vous n’avez plus besoin de le faire avec le support pour iPad réglable Twelve South HoverBar Duo. Il est réglable en hauteur et dispose de plusieurs positions pour tenir votre iPad à votre place. Et le Twelve South HoverBar Duo vous offre de nombreuses options pour utiliser votre iPad comme deuxième écran ou écran principal robuste. De plus, il pivote à 360 ° et vous pouvez positionner votre appareil verticalement ou horizontalement. Cela vous permet de basculer facilement entre la lecture de recettes et les chats FaceTime intimes. Vous pouvez même fixer l’appareil sur les armoires de cuisine ou sur votre bureau, ce qui améliore encore la façon dont vous visualisez votre écran. Facilitez-vous un peu la vie avec ce gadget utile.