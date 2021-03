Souris Razer Viper 8K pour les joueurs au design ambidextre, lancement de la technologie Hyperpolling

Razer est une marque généralement associée aux gadgets de jeu. La dernière offre de la société est la nouvelle souris Razer Viper 8K pour les joueurs, qui prétend avoir les vitesses les plus rapides. De plus, la nouvelle souris de jeu aurait la latence la plus faible car elle apporte des commutateurs améliorés.

Prix ​​de la souris Razer Viper 8K, disponibilité

Actuellement, la souris Razer Viper 8K est disponible sur le marché américain au prix de 89,99 € sur Amazon. La souris de jeu est disponible dans une seule option de couleur noire et peut être achetée sur le site officiel et Best Buy. Pour l’instant, il n’y a pas de mot sur la disponibilité mondiale ou quand la souris arriverait en Inde.

Caractéristiques de la souris Razer Viper 8K

En tant que l’une des souris de jeu haut de gamme, Razer a introduit la technologie Hyperpolling qui apporte un taux d’interrogation de 8 000 Hz, qui envoie huit fois plus de données au PC et réduit le délai d’environ 0,125 ms. En d’autres termes, la souris Razer Viper 8K a un taux de réponse plus rapide. Il utilise également les commutateurs optiques de deuxième génération de Razer qui sont évalués pour 70 millions de clics.

Ce qui rend la souris Razer Viper 8K intéressante, c’est sa conception. Le nouveau gadget présente un design ambidextre, adapté aux utilisateurs gauchers et droitiers. De plus, il ne pèse que 71 grammes, ce qui le rend léger. Notez qu’il existe quelques autres souris ultra-légères de la société.

D’autres détails sur le Razer Viper 8K incluent les micro-contrôleurs USB haute vitesse. Les utilisateurs peuvent également faire l’expérience de la molette de défilement tactile et jusqu’à 20000 capteurs optiques DPI. Il y a huit boutons programmables sur la souris. Les utilisateurs peuvent également enregistrer un profil sur la souris pour conserver le paramètre particulier, même s’ils sont connectés à un autre PC / ordinateur portable.

De plus, Razer a fourni des pieds 100% polytétrafluoroéthylène (PTFE) qui créent des mouvements plus fluides. Il existe également une personnalisation avancée de la distance de décollage / atterrissage sur le Razer Viper 8K, ce qui facilite le réglage de la sensibilité à la volée. La souris est livrée avec un câble Speedflex d’une longueur de huit mètres. Il a également l’éclairage Chroma RGB sur le logo Razer.