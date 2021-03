Préparez-vous pour une vidéo et un son de premier ordre avec le téléviseur TCL série 8 Roku. Ce téléviseur offre non seulement la technologie couleur QLED, mais également Dolby Atmos. De plus, ce téléviseur Roku offre Dolby Vision, la technologie Quantum LED et plus encore. Un téléviseur intelligent 4K HDR, il offre des couleurs incroyablement vives et une clarté d’image. Vous vous sentirez vraiment là lorsque vous regardez un documentaire sur la nature. Ou vous ferez partie de l’action dans le prochain film de super-héros. De plus, ce téléviseur TCL Roku assure un contraste saisissant grâce à ses plus de 25 000 LED hautes performances. Avec un son immersif et un son de qualité cinéma, il vous permet d’accéder à des milliers de canaux de streaming. Vous ne serez jamais à court de quoi regarder avec la série TCL 8, disponible en tailles 65 et 75 pouces.