WandaVision aura-t-elle une deuxième saison ?

Avec WandaVision terminé, les fans se demandent s’il y aura une saison 2; cependant, tout dépend du reste du MCU.

WandaVision a été un énorme succès, à la fois critique et commercial. En fait, il a eu un tel succès qu’il a littéralement cassé Internet – ou du moins Disney +. Le spectacle a suivi l’histoire de Wanda Maximoff et Vision après les retombées de Avengers: Fin de partie. À la manière typique de Marvel, de petits détails ont été partagés avant sa première au-delà du format de sitcom initial de la série, et une fois la série terminée, la question naturelle est de savoir si la série a suivi son cours ou si elle obtiendra une deuxième saison. Bien qu’une continuation ne soit pas probable, rien ne peut être exclu, du moins selon les hauts dirigeants de Marvel.

La réaction naturelle, du moins à l’ère de la télévision sur réseau, aurait été de renouveler l’émission pour une autre saison, mais les temps ont changé. Les services de streaming semblent se prêter à des séries limitées. Quoi que ce soit Le gambit de la reine, l’annulation ou La hantise anthologies, les mini-séries se sont épanouies ces dernières années avec l’essor de plus en plus de plateformes de streaming.

Le Hanté série illustre également qu’une saison consécutive à une série limitée est possible; bien que cela puisse nécessiter une intrigue et une prémisse différentes. C’est peut-être la raison pour laquelle le président de Marvel Studios, Kevin Feige, hésite à exclure catégoriquement une deuxième saison de WandaVision, avec son histoire actuelle étant bouclée pour la plupart.

“Je suis à Marvel depuis trop longtemps pour dire un non ou un oui définitif à quoi que ce soit, en ce qui concerne une autre saison de WandaVision», A déclaré Feige aux journalistes, selon tvline.com. Le site Web a également signalé que« tout projet pour la saison 2 «sera dicté par l’histoire» des séries et films à venir de Marvel. »Le créateur Jac Schaeffer, dans une interview avec le New York Times, a également esquivé la question.

C’est l’une des choses que je super je ne peux pas en parler “, a déclaré Schaeffer.” Je vais simplement répéter ce que [the Marvel Studios president] Kevin Feige dit: Nous avons décidé de faire une série très complète et satisfaisante. Mais avec une entité comme l’univers cinématographique Marvel, on ne sait jamais. ”

Sur la base des deux entretiens, il est clair que la structure narrative est un acteur majeur dans le choix d’une deuxième saison. Cela va au-delà de la structure de la série elle-même, car le MCU est maintenant composé de films et d’émissions qui se croisent, comme Feige l’a expliqué plus en détail.

“Le plaisir du MCU est tout le croisement entre les séries et les films. Parfois [a show] ira dans une saison 2, et parfois il ira dans un film et ensuite dans une série “, a déclaré Feige dans l’interview susmentionnée.” Nous sommes en gardant à l’esprit une structure qui mènera à une saison 2 ou 3 [for She-Hulk and Moon Knight], plus qu’un spectacle comme WandaVision cela entre clairement dans un long métrage. ”

En bref, tout dépend de la direction créative des films à venir sera. Par exemple, WandaVision nettoyé les bouts de Wanda Avengers: Fin de partie, agissant également comme une configuration pour Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il est clair qu’il y a plus dans l’histoire de Wanda; cependant, les événements de Docteur Strange 2 déterminera s’il doit être exploré plus avant après le film, donc une deuxième saison dépendra de la façon dont le côté film du MCU fonctionne.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +.

