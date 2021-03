Netflix acquiert “Monkey Man” de Dev Patel

Netflix a conclu un accord de l’ordre de 30 millions de dollars pour la plupart des droits mondiaux sur le premier film de Dev Patel, «Monkey Man», qui vient de terminer le tournage.

La star de “Slumdog Millionaire” et “Lion” jouera un héros improbable qui sortira de prison pour affronter un monde enchevêtré dans la cupidité des entreprises et l’érosion des valeurs spirituelles, et se venger de ceux qui lui ont tout pris des années auparavant.

Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala et Sikandar Kher co-vedette dans le film qui présente un scénario de Patel, Paul Angunawela et John Collee. Surnommé «John Wick in Mumbai» dans le ton, le projet devrait sortir en 2022.