Le nouveau film Resident Evil fusionne les deux premiers jeux, inspirés par John Carpenter

Le prochain film de Resident Evil s’inspire des deux premiers jeux, et le réalisateur a pris une certaine influence de John Carpenter pour ce faire. Dans une nouvelle interview, il a également révélé le titre du film inspiré du jeu d’horreur et comment il incorporera les idées visuelles de la série.

Lors d’un panel SXSW, organisé par IGN, le réalisateur Johannes Roberts a annoncé que Resident Evil: Welcome to Raccoon City est le titre de son redémarrage en direct. Spencer Mansion et le poste de police ont été recréés à grande échelle. L’intrigue est une «histoire d’origine» utilisant des parties de Resident Evil et Resident Evil 2, une «pièce d’ensemble» qui met en vedette Chris et Claire Redfield, Jill Valentine et Leon Kennedy, et il a emprunté des pièges aux premiers jeux de survie du film.

«Cette atmosphère, il pleut constamment, il fait sombre, c’est effrayant, Raccoon est ce personnage pourri dans le film», explique-t-il, «cette atmosphère des jeux, je voulais mettre dedans. Nous nous sommes beaucoup amusés, jusqu’au Le jeu à angle fixe du premier jeu avait cette constante, quand nous sommes dans le manoir Spencer, qu’y a-t-il dans ce coin? J’ai utilisé certaines de ces techniques, et beaucoup de ces sons emblématiques, nous nous sommes bien amusés. »

Le film est un nouveau départ pour Resi sur grand écran, totalement sans rapport avec les films de Paul WS Anderson, et mis à part les jeux, Roberts s’est inspiré de John Carpenter pour le monter. «Je suis un grand fan de John Carpenter et je me suis vraiment intéressé à cela», dit-il. «La façon dont il raconte ces films de siège claustrophobes, j’ai pris des films comme Assault on Precinct 13 et The Fog et ces groupes disparates de personnages réunis sous le siège, et j’ai pris cela comme mon inspiration cinématographique.

Roberts est principalement un réalisateur d’horreur, ayant déjà réalisé l’autre côté de la porte, The Strangers: Prey At Night et les deux films 47 Meters Down.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous:

Cela ne doit pas être confondu avec Resident Evil: Infinite Darkness, la série CG Netflix prévue cette année, ou Resident Evil Village, le prochain jeu majeur, à venir en mai. Resident Evil: Welcome to Raccoon City devrait sortir le 3 septembre 2021.