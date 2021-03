La RAM DDR5 pourrait être jusqu’à 28% plus rapide que la DDR4

Sept ans après l’introduction de son prédécesseur, la RAM DDR5 arrive plus tard cette année pour éliminer progressivement la technologie DDR4 présente dans toutes les meilleures RAM de jeu. Bien que l’achat de mémoire ne soit pas aussi excitant que de choisir la meilleure carte graphique à insérer dans votre PC, la prochaine génération de RAM semble emballer un coup de poing si ces benchmarks DDR5 révélés par le fabricant de mémoire Longsys (via MyDrivers) sont quelque chose à faire.

Gardant à l’esprit qu’il s’agit de tests internes, Longsys oppose deux clés de 16 Go de RAM DDR5 cadencées à 4800 MHz – la fréquence de base de la DDR5 – à l’un de ses propres kits DDR4 de 32 Go. Nous ne connaissons pas la fréquence des modules de quatrième génération, mais elle se situera probablement autour de la moyenne supérieure de 3200 MHz.

Dans AIDA64, les améliorations par rapport à l’ancienne génération sont assez importantes, avec des vitesses de lecture et d’écriture augmentant respectivement de 28% et 27%. Cependant, la latence est presque doublée – de 56,8 à 112,1 nanosecondes. Vous ne remarquerez pas nécessairement ces vitesses améliorées ou le saut de latence dans le jeu, mais les améliorations incrémentielles sur chaque génération de mémoire s’additionnent à long terme.

Vous ne trouverez pas de support DDR5 dans le meilleur PC de jeu jusqu’à ce qu’Intel publie ses processeurs Alder Lake-S plus tard cette année ou qu’AMD passe à ses puces Zen 4 5 nm en 2022.

Ces améliorations de performances nous donnent une indication de ce que la RAM DDR5 peut offrir dans sa forme la plus basique, mais 4800 MHz ne se rapproche pas de la fréquence maximale que la norme peut atteindre. Avec un plafond presque double de 8400 MHz et la concurrence de grandes marques comme Corsair, HyperX et G.Skill, la nouvelle génération pourrait voir un bond encore plus grand.