Vous recherchez les artefacts dorés de Fortnite? Le premier défi de la nouvelle saison de Fortnite est de localiser des artefacts dorés trouvés près de The Spire – le nouvel emplacement au centre de la carte où la Fondation a tenté de sceller le portail. Maintenant, les dégâts se sont répandus sur toute la carte, ajoutant de nouveaux boss Fortnite, Spire Guardians et même la faune.

De plus, l’or Fortnite peut être utilisé pour acheter des pièces aux PNJ dispersés, le tout pour améliorer les armes de Fortnite grâce à un nouveau mécanisme d’artisanat. Maintenant, vous remarquerez que les armes peuvent être mises au rebut pour des pièces pour construire de nouvelles armes primitives de fantaisie.

En effet, beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière saison de Fortnite, mais si vous voulez gagner de l’XP et travailler pour gagner certains des skins Fortnite disponibles dans la saison 6, tels que Lara Croft, alors voici votre premier défi. Il est intéressant de noter qu’un boss patrouille dans cette zone, nous vous recommandons donc d’atterrir au bas de The Spire pour récupérer des armes et des boucliers, avant de progresser.

Emplacements des artefacts d’or Fortnite

Vous devez trouver trois artefacts en or pour relever ce défi, si vous avez du mal, voici les emplacements.

Le premier artefact , un lama doré, se trouve derrière un mur de fortune au bas de l’escalier The Spire.

, un lama doré, se trouve derrière un mur de fortune au bas de l’escalier The Spire. Le deuxième artefact, un petit kit bleu brillant, se trouve au rez-de-chaussée d’une maison près du boss, juste en dessous du I dans Spire.

un petit kit bleu brillant, se trouve au rez-de-chaussée d’une maison près du boss, juste en dessous du I dans Spire. Le troisième artefact est situé sur le marché au bas de The Spire.

Maintenant que vous avez trouvé les artefacts en or dans Fortnite, pourquoi ne pas découvrir le meilleur moyen de gagner des V-bucks Fortnite.