Récemment, des utilisateurs ont découvert que Sony avait déposé un brevet pour une “méthode et un appareil pour attribuer des trophées” – un processus permettant d’attribuer des trophées pour des jeux PlayStation émulés sans avoir à modifier le code du jeu original. Ce brevet n’est pas entièrement nouveau, pas plus que le concept d’attribution de trophées pour les jeux émulés. Sony le fait depuis longtemps, tout comme la communauté des émulateurs homebrew.

Le brevet de Sony a été publié en début de semaine et découvert par des personnes sur Reddit. Il est décrit comme la suite d’un brevet déposé en 2019 et 2016, et présente de nombreuses similitudes avec un autre brevet déposé par la société en 2012. Un certain nombre de jeux PlayStation 2 émulés sur PS4 fournissent déjà des trophées d’une manière qui semble similaire à ce qui est décrit dans le brevet.

La découverte du brevet a suscité une grande excitation chez les fans de PlayStation qui espèrent que Sony s’intéressera davantage à l’émulation et à la rétrocompatibilité pour la PS5, d’autant plus que des rapports ont fait état de la fermeture prochaine du PlayStation Store de l’ère PS3 – et avec lui, de tout accès légal à des milliers de jeux numériques. Mais, bon, il semble que ce ne soit qu’une continuation de quelque chose que Sony avait déjà mis en place.

Bien sûr, les émulateurs PC disposent déjà d’un support solide pour cette fonctionnalité grâce à des projets tels que Retro Achievements, qui mettent en œuvre un système de réussite universel sur des milliers de vieux jeux. Si vous voulez obtenir un succès pour avoir fait pisser le petit loup de Metal Gear Solid sur votre boîte en carton, eh bien… cette option est déjà à votre disposition.