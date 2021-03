PlayStation Now perd la bataille contre le Xbox Game Pass

Microsoft et Sony ont toujours été deux sociétés rivales qui aiment s’affronter. Lorsqu’une entreprise propose une nouvelle fonctionnalité intéressante, l’autre essaie de la reproduire et d’y apporter sa propre touche. Peu importe si vous êtes un fan de Xbox ou de PlayStation, ils sont toujours similaires dans la croissance des jeux.

L’une des choses les plus populaires pour Xbox et PlayStation ces derniers temps a été chacune de leurs propres versions d’un service d’abonnement aux jeux qui agit comme un Netflix de jeux vidéo. Xbox a le Xbox Game Pass, tandis que PlayStation a PlayStation Now. Cependant, il semble que Microsoft et Xbox expulsent la PlayStation de l’eau en ce qui concerne ce service.

Microsoft a conclu un accord massif avec l’acquisition de Bethesda la semaine dernière. L’une des principales raisons pour lesquelles Microsoft souhaitait acquérir Bethesda était d’apporter des futurs jeux exclusifs et des jeux actuels au Xbox Game Pass. Vous pouvez commencer à jouer à 20 des titres préférés de Bethesda dès aujourd’hui avec le Xbox Game Pass.

Jetons maintenant un coup d’œil à PlayStation Now

PlayStation Now est la version Sony d’un Game Pass. Il propose des titres de jeu que tous les fans de PlayStation ont toujours aimés, ainsi que de nouvelles franchises dont les gens ne peuvent pas se lasser. Vous n’entendez pas trop de gens parler de PlayStation Now.

PlayStation Now dispose d’une bibliothèque de jeux plus large, mais cela ne se résume pas toujours à la quantité. Ils doivent également commencer à s’intéresser à la qualité.

Xbox offre plus de valeur avec le Game Pass. Vous avez également la possibilité de télécharger les jeux avec le Xbox Game Pass au lieu de les diffuser, comme avec PlayStation Now. L’expérience globale avec Xbox Game Pass est beaucoup plus fluide et simplifiée. C’est beaucoup plus intuitif.

Même si PlayStation Now propose plus de 800 jeux différents, de plus en plus de gens parlent du Xbox Game Pass. Microsoft a fait les meilleurs mouvements ces derniers temps et de plus en plus de gens profitent beaucoup plus du Xbox Game Pass. Si PlayStation veut concurrencer, il doit faire certaines choses pour atteindre le niveau de Microsoft.

Incitez les joueurs à acheter PS Now Rendre les jeux téléchargeables au lieu de les diffuser uniquement Acquérir une grande entreprise nommée qui incitera les joueurs à se joindre

Si Sony peut apporter certains de ces changements majeurs, il aura peut-être une chance de rivaliser avec Microsoft. Cependant, jusqu’à ce que quelque chose change, le Xbox Game Pass sera toujours le meilleur service d’abonnement aux jeux des deux. La Xbox a tout fait correctement jusqu’à présent et leur avenir ne fera que s’améliorer. Sony a de gros problèmes s’il continue de se concentrer uniquement sur la quantité plutôt que sur la qualité. Avec la récente nouvelle de l’acquisition de Bethesda par le Xbox Game Pass, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra avant que Sony essaie également d’intégrer son service de streaming.