Rainbow Six Siege établit un nouveau record de joueurs simultanés de plus de 200000

The Crimson Heist a commencé la sixième année de Rainbow Six Siege cette semaine, et les joueurs ont afflué vers le jeu multijoueur. Tant de gens donnent une tournure au nouveau contenu, le record de joueurs simultanés pour le jeu FPS a été brisé.

Depuis SteamDB, un peu plus de 200 000 joueurs se sont lancés en tant qu’opérateurs ce week-end, pour un total de 201 053 joueurs. Il convient de noter que ce n’est pas seulement un buzz autour d’une nouvelle vague de contenu, Rainbow Six Siege propose actuellement une semaine gratuite, disponible jusqu’au 25 mars. De plus, il est en vente à 60% jusqu’au 8 avril, ce qui le rend très attrayant. pour tous ceux qui envisagent de l’essayer.

Naturellement, il y a eu quelques problèmes dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités de jeu, y compris un petit argument sur la question de savoir si le recul a réellement été modifié. Ubisoft l’a confirmé et a publié une mise à jour. Ubisoft a également travaillé pour améliorer la connectivité dans le jeu coopératif, en déployant et en mettant à jour les serveurs aux côtés de Crimson Heist. Les améliorations ont contribué à réduire les échecs de connexion à l’échelle mondiale, de manière significative dans certaines parties, et à maintenir des fréquences d’images cohérentes.

Vous pouvez consulter une bande-annonce animée élégante pour le nouvel opérateur Flores ci-dessous:

Assurez-vous de garder un œil sur la page d’état du serveur Rainbow Six Siege pour tout problème de connexion, et lisez notre guide pour classer le nouveau passe de combat Rainbow Six Siege pour vous mettre au courant.