Apple utilise la campagne TikTok ‘Jump’ pour promouvoir les AirPods Pro

Apple se lance à nouveau sur TikTok avec une nouvelle campagne faisant appel à des influenceurs pour promouvoir les AirPods Pro de l’entreprise.

Plus tôt dans la semaine, Apple a lancé un nouveau spot publicitaire AirPods Pro mettant en évidence la polyvalence des écouteurs Bluetooth. Parallèlement à cette annonce, Apple lance désormais une campagne sur le site de partage de vidéos populaire TikTok en utilisant le hashtag «#AirPodsJUMP».

Le compte officiel Apple TikTok a maintenant partagé six vidéos dans le cadre de cette campagne. Chaque clip implémente un influenceur TikTok à l’aide d’une corde à sauter et d’AirPods Pro. Il a également demandé à d’autres utilisateurs de TikTok de publier leurs propres extraits du défi.

«Les AirPods Pro transforment le monde en terrain de jeu. Il est maintenant temps de vous amuser. Il suffit de saisir votre corde, de bouger sur la musique et de transformer votre corde en quelque chose de ludique», déclare Apple à propos de la campagne.

Apple a lancé son compte TikTok pour la première fois en avril 2020. Pendant la majeure partie de l’année, il est resté inactif, mais la société a lancé une campagne similaire au projet actuel AirPods Pro en novembre pour promouvoir l’iPhone 12 mini.

Le compte TikTok de la société a augmenté depuis lors et compte désormais plus de 602 000 abonnés et 715 000 likes.