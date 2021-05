Apple vante la flexibilité de la puce M1 avant la sortie de l’iMac 24 pouces

Dans une interview accordée jeudi, deux responsables du marketing d’Apple ont mis en avant le système sur puce M1 de la société, en soulignant que le silicium alimente désormais toute une série d’appareils mobiles et de bureau.

Avant la sortie, prévue le 21 mai, de l’iMac 24 pouces remanié et équipé de M1, Stephen Tonna, responsable du marketing produit d’Apple, et Laura Metz, responsable du marketing produit Mac, ont évoqué avec CNN les vertus du déploiement d’un processeur unique sur plusieurs plates-formes.

Le M1 d’Apple a fait ses débuts avec le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini l’année dernière, et plus récemment, il a trouvé sa place sur les ordinateurs de bureau et les tablettes avec l’iMac 24 pouces et l’iPad Pro.

Metz a déclaré qu’il était “formidable de disposer d’une gamme d’appareils qui répondent à vos besoins, que vous sachiez que vous devez vous déplacer et que vous vouliez un appareil portable ou que vous ayez besoin de quelque chose dans un petit espace compact ou de cette merveilleuse expérience tout en un avec le grand écran”.

Alors que le M1 a été loué pour être une puce mobile très efficace mais puissante, on ne sait toujours pas comment le silicium se comportera en tant que centrale électrique de bureau. Les premiers benchmarks capturés par Geekbench cette semaine montrent que la variante M1 refroidie activement dans l’iMac obtient un score à un seul cœur qui est environ 56% plus élevé que le silicium Intel trouvé dans l’iMac 2019 de 21,5 pouces. Les scores multi-cœurs sont environ 24% plus rapides.

Le M1 commence à prendre du retard par rapport aux scores multicœurs d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération, qui est disponible sur l’iMac 27 pouces, mais il reste en tête pour les performances monocœurs.

Metz et Tonna ont également commenté le nouveau design coloré de l’iMac, ainsi que les fonctionnalités générales de la plateforme, telles que Continuity, les services iCloud et les mises à jour logicielles.

“Vous avez simplement la liberté d’utiliser les appareils comme vous le souhaitez”, a déclaré Tonna. “Vous n’avez pas à penser à ce qui est où vous savez juste, il sera mis à jour. Et je pense que c’est une proposition de valeur vraiment importante pour nos utilisateurs.”

Les commandes pour l’iMac 24 pouces ont été lancées le 30 avril et devraient arriver le 21 mai. Les configurations les plus chères ont été rapidement épuisées et tous les modèles affichent maintenant des dates de livraison repoussées en juin.

AppleInsider a des partenariats d’affiliation et peut percevoir des commissions sur les produits achetés par le biais de liens d’affiliation. Ces partenariats n’influencent pas notre contenu éditorial.