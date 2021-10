Applications pour voir les étoiles

Lorsqu’un événement astronomique majeur se produit, vous voudrez avoir l’une des meilleures applications d’observation des étoiles sur votre téléphone. Ces applications peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de tous les événements célestes, qu’il s’agisse d’une pluie de météores, d’une éclipse lunaire ou d’une pleine lune.

Mais, en réalité, vous pouvez utiliser une fantastique application d’observation des étoiles à tout moment, en particulier si vous souhaitez en apprendre davantage sur les merveilles du ciel nocturne. Les meilleures applications d’observation des étoiles mettent un planétarium dans votre main, qu’il s’agisse de vérifier les constellations sur une application mobile d’observation des étoiles ou d’utiliser un autre outil céleste.

Cherchez les étoiles dans le ciel

Les caractéristiques de base de toutes les applications d’observation des étoiles sont les mêmes :

apprendre à connaître les étoiles que vous voyez dans le ciel, les voir en réalité augmentée et en découvrir davantage sur les objets célestes ;

que vous voyez dans le ciel, les voir en réalité augmentée et en découvrir davantage sur les objets célestes ; certaines applications proposent des articles sur l’astronomie et des quiz sur le ciel. Elles proposent également des quiz d’astronomie divertissants et instructifs, ainsi que des informations sur les futurs événements d’observation des étoiles ;

si vous souhaitez en savoir plus sur l’astronomie, ces applications vous seront d’une aide précieuse ;

il convient également de noter que certaines applications peuvent fournir des alertes sur les futures activités d’observation des étoiles. Cette fonction est très utile pour ceux qui ne veulent pas manquer une vue magnifique, mais qui n’ont pas le temps de suivre un calendrier astronomique.

Maintenant que vous connaissez les caractéristiques des applications d’observation des étoiles, nous allons vous présenter ci-dessous les trois meilleures applications que vous pouvez télécharger maintenant. Notez que certaines d’entre elles sont payantes.

Google Sky

Google Sky vous permet d’explorer l’espace en utilisant les “yeux” du télescope spatial Hubble, du Sloan Digital Sky Survey (SDSS) et du Digitized Sky Survey (DSS). Vous pouvez parcourir l’abondance de matériel gratuit accessible sur mobile ou sur ordinateur.

Cliquez sur le plateau en bas de l’écran pour en savoir plus sur le système solaire, les constellations, les galaxies et les nébuleuses, ainsi que sur les vues du cosmos en rayons X, ultraviolets et infrarouges. Des barres coulissantes peuvent également être utilisées pour voir les peintures du ciel réalisées par Giovanni Maria Cassini.

En outre, en entrant le nom d’une planète dans le champ de recherche, vous pouvez savoir où se trouve cette planète dans le ciel à un moment donné.

SkySafari

Le logiciel d’astronomie SkySafari, disponible pour 3,49 € sur iOS et gratuit avec des achats dans l’application sur Android, vous permet de pointer votre téléphone vers le ciel et d’identifier les planètes, les constellations, les étoiles et les satellites. L’application peut également vous montrer à quoi ressemblait le ciel il y a des milliers d’années ou ce à quoi il ressemblera dans le futur.

Les pluies de météores passées, les comètes à venir et les phénomènes astronomiques tels que les éclipses peuvent tous être simulés. SkySafari dispose également d’une option de superposition graphique des constellations, au cas où vous ne parviendriez pas à repérer le lion ou l’ours que tout le monde voit. Outre les images, l’application fournit des informations sur l’histoire, la mythologie et la science.

Star Walk 2

Star Walk 2 de Vito Technology est une autre carte des étoiles en réalité augmentée de 3,49 € qui montre les étoiles et les planètes dans le ciel au-dessus de vous. L’application contient également des informations complètes sur l’histoire et la mythologie des différentes constellations, étoiles et planètes, ainsi qu’un visualiseur de coordonnées pour une référence rapide.

Ce grand logiciel d’observation des étoiles dispose d’un curseur qui vous permet de voir le ciel du passé ou du futur, et vous pouvez toucher des objets spécifiques pour obtenir des informations supplémentaires.

Un mode nuit vous permet d’observer les étoiles sans endommager votre vision nocturne, et une vue en réalité augmentée superpose la carte des étoiles à la vue de votre caméra.