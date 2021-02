Google Photos reçoit de nouvelles fonctionnalités premium sur Android, un éditeur vidéo amélioré

L’écosystème Photos est l’un des projets les plus anciens de Google et il ne semble pas qu’il disparaîtra comme tant d’autres programmes ayant échoué de l’entreprise (le plus récent étant Google Stadia). Même si vous n’utilisez pas Google Photos, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de l’application, que vous possédiez un smartphone Android ou un iPhone.

Aujourd’hui, Google a annoncé le déploiement d’un nouvel ensemble de fonctionnalités premium sur Photos utilisateurs sur Android. En plus de cela, le géant de Mountain View a révélé qu’un nouvel éditeur vidéo serait disponible pour les utilisateurs d’Android et iOS.

L’éditeur vidéo Google Photos mis à jour est livré avec de nouvelles fonctionnalités telles que les capacités de recadrage, de changement de perspective, d’ajouter des filtres, d’appliquer des modifications granulaires (c’est-à-dire la luminosité, le contraste, la saturation et la chaleur), qui ont été ajoutées en plus de celles déjà existantes: le rognage , stabilisation et possibilité de faire pivoter les vidéos.

Selon Google, au moins 30 contrôles sont disponibles dans le nouvel éditeur vidéo. Toutes ces nouvelles fonctionnalités de montage vidéo sont déjà disponibles dans Google Photos sur iOS et seront déployées auprès de la plupart des utilisateurs d’Android dans les semaines à venir.

De plus, l’éditeur repensé sera mis à la disposition des utilisateurs iOS dans les mois à venir, mais attendez, il y a plus! Google a annoncé qu’il apporterait aux membres de Google One certaines des fonctionnalités d’édition actuellement disponibles sur les téléphones Pixel. Des fonctionnalités telles que Portrait Blur, Portrait Light seront disponibles pour les membres de Google One à partir d’aujourd’hui. En outre, l’application Google Photos mise à jour permettra aux membres de Google One d’appliquer des effets tels que le flou et la couleur pop à encore plus de photos de personnes, y compris celles qui manquent d’informations de profondeur.

De plus, les membres de Google One auront accès à davantage de nouveaux effets basés sur l’apprentissage automatique, tels que les suggestions Dynamic et Sky. Ceux qui souhaitent profiter des nouvelles fonctionnalités doivent payer pour un abonnement Google One, qui commence à 1,99 USD par mois pour 100 Go de stockage. De toute évidence, ces fonctionnalités d’édition resteront gratuites pour les utilisateurs de Pixel.