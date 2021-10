Comment choisir une application pour arrêter de fumer ?

De nos jours, le tabagisme est de plus en plus répondu à travers le monde et ses conséquences fâcheuses se font davantage ressentir, avec un taux de mortalité élevé. En effet, le fait de fumer commence à devenir l’une des premières causes de décès dans le monde, en plus des répercussions que cela génère sur la santé d’un individu, telles qu’un risque accru de diabète, de maladies cardio-vasculaires et de cancer. Face à la menace planante de la cigarette, de nombreuses personnes ont une meilleure prise de conscience et souhaitent rompre définitivement avec cette addiction fatale, pour cela, tous les moyens sont bons et ces derniers comprennent même des applications mobiles pour arrêter de fumer. Alors, comment ces applications fonctionnent-elles exactement ?

Qu’est-ce qu’une application pour arrêter de fumer et quels sont ses avantages ?

Les applications pour arrêter de fumer désignent tous les logiciels disponibles sur des plateformes mobiles et qui aident un individu à surmonter son addiction à la cigarette, grâce à d’innombrables fonctionnalités qui proposent des challenges à relever au quotidien et qui consistent à rester plusieurs jours sans fumer par exemple. Ces applications vous permettent également d’évaluer vos progrès à la longue et de constater les bienfaits d’avoir arrêté cette pratique nocive sur votre santé physique et morale.

En effet, la cigarette n’endommage pas que vos poumons et peut agir sur votre cerveau en développant une accoutumance à la nicotine et qui peut se traduire par des accès d’irritabilité ou de colère lorsqu’une personne en est privée.

L’usage des applications pour arrêter de fumer est généralement efficace et présente de nombreux avantages, dont les suivants :

Une méthode fiable et approuvée par de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Un suivi au quotidien qui vous permettra de noter vos progrès.

Rester motivé grâce des défis à relever tous les jours.

La satisfaction de retrouver une bonne santé et de diminuer vos risques de contracter des maladies graves telles que le diabète ou les maladies cardio-vasculaires.

Comment se servir d’une application pour arrêter de fumer ?

Afin d’utiliser correctement ce type d’applications, vous devez faire honneur à votre engagement et démontrer de la persévérance ainsi que de la ténacité face à ce grand défi que vous souhaitez relever ! Pour ce faire, vous devez être honnête à propos de votre consommation de tabac et fournir des données pertinentes quant au nombre exact de cigarettes que vous fumez par jour pour que cette application puisse vous être réellement utile. Ainsi, une fois installée et suivant le type d’application que vous choisirez, vous bénéficierez d’une myriade d’options qui tiendront soit compte des jours que vous passez sans fumer et qui vous féliciteront de vos succès ou qui vous livreront des conseils au quotidien pour résister à la tentation d’allumer une cigarette.

Quelles sont les meilleures applications pour arrêter de fumer ?

Les plateformes mobiles foisonnent d’applications qui vous permettront de réduire votre consommation de tabac, jusqu’à vous en débarrasser définitivement, parmi ces dernières, on trouve la célèbre application Smoke Free et qui constitue une aubaine pour les personnes qui désirent arrêter de fumer rapidement d’une manière ludique et divertissante, avec de nombreuses fonctionnalités drôles et intéressantes qui vous proposent, entre autres, des agendas numériques pour noter les jours où vous avez envie de fumer ainsi qu’un système de récompense qui consistent à convertir l’argent que vous économisez en arrêtant d’acheter des cigarettes en cadeaux physiques que vous allez choisir et vous offrir par vous-même par la suite, afin de vous motiver davantage.

L’application QuitNow!, quant à elle, vous permet d’arrêter de fumer en vous mettant en contact avec des personnes qui souhaitent y arriver également, en plus de vous offrir d’innombrables conseils et techniques de sevrage gratuitement !

Par ailleurs, l’appli Qwit vous aide à renoncer à la cigarette grâce à des guides pratiques offrant plusieurs conseils et infos santé, en plus de bénéficier d’une interface personnalisée à votre goût !