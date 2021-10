Jouer pour se faire de l’argent avec une application

De nos jours, il existe un tas de moyens qui nous aident à gagner de l’argent. Loteries, jeux en ligne, quiz de culture générale, tous les moyens sont bons pour se faire quelques sous en plus, sans même bouger de son canapé, car avec l’avènement des smartphones, on peut presque tout faire avec notre téléphone.

Le principe des applications mobiles pour gagner de l’argent

Les smartphones ont véritablement changé notre façon de vivre, aujourd’hui, on peut presque tout faire en glissant nos petits doigts sur notre écran. Photos, musique, achats, jeux, etc. Il existe des applications pour chacune de nos envies et chacun de nos besoins.

On suppose que vous avez certainement entendu parler des applications mobiles pour gagner de l’argent et vous avez certainement pensé qu’il s’agissait d’une arnaque en écoutant vos collègues en parler. Eh bien non, car ce type d’applications fait littéralement fureur depuis quelque temps, même si cela peut vous paraître complètement fou.

Le principe de ces applications part d’un principe assez simple selon lequel nous sommes de plus en plus nombreux à passer, au moins deux trois heures par jour sur notre téléphone, certains y passent même leur journée, donc au lieu d’y gaspiller son temps pour rien, ces applications nous aident à rentabiliser toutes ces heures passées sur notre écran, d’autant que l’on peut s’y inscrire gratuitement.

Pour ce qui est de votre rémunération, nous vous conseillons de créer un compte PayPal pour plus de sécurité ainsi qu’une adresse e-mail spéciale pour vos applications de jeux afin d’éviter de surcharger votre messagerie personnelle de notifications.

Les meilleures applications pour gagner de l’argent en jouant

En salle d’attente, dans le RER ou même chez vous, vous passez votre temps à jouer à des jeux mobiles, alors pourquoi ne pas opter pour des jeux qui vous rémunèrent. D’ailleurs, nous avons recueilli pour vous les meilleures applications de jeux mobiles qui vous aident à gagner de l’argent et qui ne sont autres que :

King of Avalon ;

BravoScratch ;

BravoLoto ;

BravoCoin ;

SwagBucks ;

Cashy ;

CastorMania ;

Madwin ;

Lipala.

CastorMania est un jeu qui vous permet, non seulement de gagner de l’argent, mais aussi des cadeaux et des bons d’achat, il existe d’ailleurs un tas d’autres jeux qui vous permettent de gagner bien plus que de l’argent, comme Arthurokdo, Loonea ou CaraïbesLand. Il existe également des applications qui vous proposent de l’argent en essayant des jeux de votre choix comme Cashy ou LuckyCash.

Si ces applications ont l’avantage de vous faire gagner de l’argent, elles ont aussi le désavantage de vous faire perdre de l’argent et de se faire de l’argent sur votre dos, car il vous arrivera souvent d’être confronté à des bugs, dans ce cas, vos gains seront récupérés par les développeurs de l’application en question.

Par ailleurs, nous vous déconseillons de communiquer vos coordonnées bancaires, d’envoyer des SMS pour gagner des bonus et encore moins d’appeler des numéros surtaxés. Aussi, on peut constater que plus on avance dans le temps et plus on passe beaucoup d’heures sur notre smartphone, donc, pourquoi ne pas en profiter afin de gagner quelques coins, d’autant qu’il existe diverses applications dans ce sens, si vous n’êtes pas très jeux, vous pouvez tout à fait gagner de l’argent grâce à d’autres applications qui vous proposeront, par exemple, de gagner de l’argent en marchant ou simplement en écoutant de la musique, comme Soonvibes.

Enfin, si vous voulez vous faire encore plus d’argent, vous pouvez également compter sur des sondages rémunérés ainsi que sur des applications qui vous proposeront de rembourser vos courses, comme IgraalMarket.