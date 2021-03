‘Astérix et Obélix’ obtiennent une mini-série sur Netflix

La série de bandes dessinées Astérix est sortie dans 70 pays et plus de 100 langues.

Netflix a donné son feu vert à une série animée en français basée sur les bandes dessinées classiques Astérix et Obélix.

La première bande dessinée sur le duo est sortie en 1961 et à ce jour, 38 albums ont été publiés dans plus de 70 pays et 100 langues et dialectes. Entre-temps, 15 films d’animation et d’action réelle ont également été réalisés sur les deux.

Comme toujours, l’histoire parle des deux Gaulois et des autres personnages hauts en couleur de leur village. À l’aide d’une potion magique, ils combattent les Romains, qui ont occupé l’Europe. La mini-série est basée sur Astérix et la bataille des chefs, le septième album de la série.

De l’action en direct à l’animation

Alain Chabat, scénariste et réalisateur responsable d’Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, le plus réussi des films d’action réelle à ce jour, a signé pour réaliser.

Alain Goldman produit la série animée, qui devrait être diffusée via Netflix dans le courant de 2023.