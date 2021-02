“Ginny & Georgia” Tout ce que nous savons sur la Saison 2

De toutes les émissions de Netflix qui se terminent par un accrochage, celle qui est comparée à Gilmore Girls n’en fait pas partie. La série suit une mère et sa fille qui tentent de fuir leur passé, littéralement, après la mort mystérieuse du mari de Georgia. Et on peut dire qu’il y a beaucoup de choses qui se passent après cela. Êtes-vous aussi désespéré que nous pour une saison 2 de Ginny & Georgia ? Voici tout ce que nous savons sur les perspectives d’avenir de la jolie beuverie.

Si vous êtes déjà anxieux pour la saison 2, vous savez probablement ce qui se passe à la fin de la saison 1 de Ginny & Georgia. Mais si vous n’avez pas encore fini de regarder, peut-être que vous devriez vous protéger les yeux en lisant la suite parce que ça, euhhhh, a un impact sur ce qui pourrait arriver ensuite !

Ginny & Georgia a-t-elle été renouvelée pour la saison 2 ?

Netflix n’a pas encore fait d’annonce pour une deuxième saison. Je dirai, cependant, que le fait que Ginny et Georgia obtiennent une de ces émissions spéciales “The Afterparty” sur Netflix où les acteurs traînent et décomposent la saison est probablement une assez bonne nouvelle. Cela montre que Netflix reconnaît sa popularité et son potentiel. Du moins, c’est ce que je me dis ! Destin : la saga Winx en a eu une, et leur saison 2 a été annoncée. C’est peut-être un signe.

Qui sera présent dans la saison 2 de Ginny & Georgia ?

Si la série est renouvelée, il est probable qu’Antonia Gentry et Brianne Howey seront de retour dans le rôle de Ginny et Georgia, respectivement. Quant au reste de la distribution… qui sait ! Après cette fin, Ginny et/ou Georgia devront peut-être quitter leur paisible ville du Massachusetts et tout recommencer. Peut-être que les seconds rôles reviendront, et peut-être pas. Peut-être qu’ils recruteront d’autres anciens de Degrassi pour se joindre à la fête. Nous espérons tous que des personnages comme Maxine, Hunter, Marcus et les acteurs qui les incarnent reviendront – on ne sait jamais, à la manière dont Ginny et Georgia vivent leur vie sauvage et trépidante. Sur ce point…

Quel sera le sujet de la saison 2 de Ginny & Georgia ?

Alerte au spoiler : il s’agit d’une série originale et non d’un livre. Je sais, c’est vraiment choquant. Donc la seule façon de savoir de quoi parle la deuxième saison est soit d’attendre… soit de chercher des indices dans les deux derniers épisodes. Il y a tellement d’intrigues à la fin de la saison 1 une fois que tous les secrets de Georgia sont révélés et que Ginny s’en va avec son frère. Si la série est renouvelée, la saison 2 devra certainement résoudre tout ce drame avant de passer à une nouvelle intrigue. Les scénaristes ont déclaré dans des interviews qu’ils avaient des projets pour la saison 2, mais pas ce que sont ces projets.

Quand la saison 2 sera-t-elle (en théorie) diffusée ?

Si Netflix devait renouveler Ginny & Georgia au début de 2021, ils pourraient commencer à écrire dès que possible et tourner au printemps ou à l’été (peut-être à l’automne, pour les meilleures vibrations de la Nouvelle-Angleterre… en supposant que Ginny n’ait pas sorti cette moto de la zone des trois États) et la laisser sur Netflix à cette époque l’année prochaine. Donc, comme en février 2022.

Que dois-je regarder pendant que j’attends ?

Si vous êtes un fan du talent canadien dans Ginny & Georgia (les films de la série au Canada), vous devez absolument regarder les deux films Degrassi : Next Class et Schitt’s Creek. Si les femmes qui commettent des crimes sont votre confiture, je vous recommande également Good Girls et Teenage Bounty Hunters… mais Netflix n’a pas renouvelé cette émission pour une saison 2, alors évitez-la jusqu’à ce qu’il y ait des nouvelles au cas où elle porterait la poisse.