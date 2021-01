L’histoire personnelle de David Copperfield le Nouveau film a succès sur Amazon prime

Considérez un instant la carrière d’Armando Iannucci, célèbre satiriste écossais. Il est célèbre pour ses comédies politiques impitoyables et impitoyables comme l’émission télévisée acide Veep et les films brutalement comiques In The Loop et The Death of Staline . Son dernier projet, sorti cette semaine pour louer ou acheter à la demande, est bien différent de tout cela. Voici la déviation: l’ histoire personnelle de David Copperfield est une adaptation relativement simple du roman le plus célèbre de Charles Dickens, David Copperfield .



Contrairement à beaucoup d’œuvres les plus célèbres d’Iannucci, L’histoire personnelle de David Copperfield est une histoire chaleureuse et affectueuse, un drame d’époque qui, comme Little Women de Greta Gerwig, est fidèle à son matériau source mais moderne dans sa vision.

L’histoire de L’histoire personnelle de David Copperfield est assez simple

Elle suit son protagoniste éponyme dans son voyage de garçon à homme. Comme beaucoup de personnages de Dickens, David Copperfield (Dev Patel) commence sa vie coincé entre l’espoir et la tragédie; son père meurt alors qu’il est encore jeune – une configuration classique de livre de contes – mais sa mère offre un environnement chaleureux et stimulant malgré le manque de moyens de la famille. Mais ça ne peut pas durer.

La mère de Copperfield épouse un homme cruel qui finit par l’expédier à Londres. La vie du jeune Copperfield devient alors une vie de transit, car il fait la navette entre les parents de substitution et les familles. Mais surtout, le jeune Copperfield tire des leçons de ses difficultés – de la tante qui vit dans une maison construite à partir d’un bateau à même son propriétaire qui évite les créanciers.

Il écrit des phrases qui se logent dans son cerveau sur des bouts de papier et les rassemble dans une petite boîte, qui est son bien le plus précieux.

Un jour, il enchaînera ces mots et, ce faisant, racontera l’histoire de sa vie (ce que nous regardons). Comme le roman original était une œuvre de fiction autobiographique, The Personal History of David Copperfield s’efforce également d’imiter le sentiment d’un jeune homme apprenant à raconter sa propre histoire.

Cela commence sur une scène. Copperfield présente au public une pièce basée sur sa vie, puis la scène saigne dans les champs anglais à l’extérieur de l’endroit où Copperfield est né – un événement que Copperfield, qui est présent, raconte. Cet aspect ludique se poursuit tout au long du film: des souvenirs et des événements parallèles sont projetés sur les murs devant des personnages, et certaines scènes sont en fait rendues sous forme de dioramas.

Ce L’histoire personnelle de David Copperfield conserve son décor victorien de matériel source fait également sentir étonnamment moderne, comme l’industrialisation qui précède la naissance des échos de la classe moyenne moderne son implosion contemporaine. Des usines surgissent, ce qui signifie qu’il y a du travail. Mais le travail est brutal – et brutal à regarder, même si nous savons que les mouvements ouvriers sont dans le futur.

Dans le présent victorien de Copperfield, la précarité abonde. Bien qu’il soit techniquement possible d’atteindre une vie meilleure, un seul coup de malchance peut vous renvoyer dans le caniveau. Le capitalisme, comme le Dieu de l’Ancien Testament, est inconstant.

Mais son rêve de le faire persiste. La fortune de Copperfield monte et descend. Bien que cela se termine par un succès, son véritable trésor est cette petite boîte de phrases. Dans l’histoire, il est capable de donner un sens à une machine socio-économique hors de sa portée.

L’histoire personnelle de David Copperfield

Comme le roman de Dickens, est un exercice de création de mythes personnels qui porte moins sur le succès du protagoniste que sur la communauté qu’il forme – ce qui est tout aussi bien parce qu’il est difficile, en ces temps, de se sentir bien. sur l’histoire d’un seul homme qui l’a fait.