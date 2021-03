Sony met en place le jeu VR “Zombieland”

Sony Pictures Virtual Reality et le studio de développement britannique XR Games ont dévoilé «Zombieland: Headshot Fever», un jeu de tir en réalité virtuelle se déroulant dans l’univers de ce film.

Le jeu est inspiré du tir au pistolet léger de style arcade des années 1990 et des titres de course modernes alors que vous affrontez les morts-vivants au milieu d’un hippodrome tuant des zombies tandis que Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock évaluent vos performances.

Le jeu comprendra une ardoise d’armes avec des fusils de chasse, des revolvers et des fusils d’assaut, ainsi que des classements mondiaux où les joueurs pourront défier leurs amis.

Un système d’adrénaline entrera en jeu lorsque les utilisateurs réaliseront deux tirs à la tête d’affilée, ce qui rendra le monde soudainement lent.

Le jeu devrait sortir sur Oculus Quest et Rift ce printemps et plus tard sur PlayStation VR.