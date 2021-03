Les fous rires de Gal Gadot sur Wonder Woman 1984.

Personne n’est à l’abri des rires occasionnels, pas même les guerriers amazoniens. Mais heureusement, le rire de Gal Gadot semble être le ciment qui a tenu la production de Wonder Woman 1984 ensemble. Warner Bros. vient de créer la bobine blooper de WW84 avant sa sortie Blu-ray plus tard ce mois-ci. Et bien que le film ait rencontré une réponse mitigée de la part des fans, il semble vraiment que les acteurs se soient bien amusés lors de la réalisation de la suite.

Dans le film, Diana a fait face à la double menace de Maxwell Lord et de Cheetah. Mais dans les coulisses, les portes étaient le vrai méchant. Gal Gadot et Chris Pine avaient apparemment besoin de plusieurs prises pour clouer la scène où Diana et Steve Trevor font irruption dans le Smithsonian, avec Gadot brisant à plusieurs reprises le personnage alors qu’elle se débattait avec une serrure de porte de garage. Pedro Pascal a semblé avoir des difficultés similaires plus tard en essayant d’ouvrir une série de portes après le grand combat à la Maison Blanche. Mais pour Kristen Wiig, le plus gros obstacle était la perruque de son personnage, qui s’est détachée alors même que les caméras tournaient.

Bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de cascades, comme lorsque Gadot a continué à être frappé au visage avec des feuilles de papier pendant la bataille finale décisive à l’avant-poste satellite de Lord. Mais que ce soit un fil de fer défectueux ou que Pine se moque de son accent, Gadot sourit à travers tout cela. Et clairement, elle n’était pas seule. Dites ce que vous voulez sur la façon dont le film se compare à l’original. Quoi qu’il en soit, chacun des principaux membres de la distribution du film a apporté son propre esprit léger sur le plateau..

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous, puis nous raconter vos moments préférés dans la section commentaires!