“Harry Potter” devient plus inclusif grâce aux utilisateurs LGBTQ + TikTok

Depuis quelque temps, la communauté LGBTQ+ entretient une relation plutôt compliquée avec la franchise Harry Potter. Mais alors que certains pourraient prendre cela comme une indication qu’ils devraient passer à quelque chose de plus accueillant, certains jeunes fans l’ont apparemment interprété comme un défi.

Sur la plateforme sociale de vidéos TikTok, les utilisateurs se sont mobilisés pour “récupérer” la série Harry Potter pour la communauté LGBTQ+. Qu’il s’agisse de vidéos de cosplay, de duos ou même de réécritures complètes de scènes des livres, les fans qui refusent de séparer leurs valeurs des histoires qu’ils aiment se sont rendus sur la plateforme pour se célébrer eux-mêmes et célébrer ce que Harry Potter signifie vraiment pour eux. On espère que ces vidéos toucheront des fans plus jeunes et plus impressionnables et les aideront à réaliser que les créations peuvent devenir plus que ce que leur créateur avait prévu à l’origine. La culture populaire peut influencer la représentation des LGBTQ+ de manière inattendue.

Cette initiative est une réponse directe aux nombreuses déclarations et insinuations que l’auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, a faites au fil des ans, notamment sa position ouvertement antitrans, qu’elle a répétée sous de nombreuses formes. Son affirmation selon laquelle les femmes transgenres ne sont pas de “vraies” femmes a brisé le cœur des fans transgenres et non binaires de Harry Potter du monde entier, ainsi que des alliés non transgenres qui soutiennent leurs amis et leur famille transgenres. Si certains ont décidé de renoncer à la série en guise de représailles, d’autres ont adopté une approche résolument plus proactive.



Par exemple, certains de ces efforts sont issus d’une tendance TikTok connue sous le nom de #DracoTok, qui englobe essentiellement le contenu lié au personnage de Draco Malfoy, joué par Tom Felton. De nombreux utilisateurs, comme Marthe Woertman, 21 ans, ont utilisé cette tendance comme point de départ pour aborder des questions qui manquaient dans les histoires originales de Harry Potter, comme les thèmes LGBTQ+. “Il n’y a aucune représentation des homosexuels dans les films, alors les créateurs homosexuels se sont dit qu’ils allaient les créer eux-mêmes, et c’est ce que j’ai trouvé amusant”, a-t-elle expliqué au Gay Times.

Des créateurs comme Woertman ont contribué à cette tendance en réalisant des vidéos décrivant des scénarios qui, selon eux, auraient pu, ou même dû, être inclus dans les films et les livres de Harry Potter. Une fois que #DracoTok a acquis sa propre notoriété (en partie grâce à Felton lui-même qui l’a remarqué et y a même participé), le contenu axé sur les LGBTQ+ a commencé à décoller également, donnant aux jeunes utilisateurs un moyen d’exprimer leurs frustrations face aux déclarations néfastes de Rowling tout en créant leurs propres formes d’art moderne. En outre, les jeunes utilisateurs qui voient ces vidéos découvrent Harry Potter pour la première fois sous un angle plus inclusif, ce qui semble être l’objectif ultime pour de nombreux membres de cette communauté particulière.

Rowling a peut-être porté un coup à l’inclusivité de Harry Potter en réitérant ses sentiments, mais ces fans prouvent que les créations peuvent dépasser leurs créateurs. Si certains peuvent avoir un mauvais goût dans la bouche à l’idée de continuer à donner de la visibilité à la série tout en sachant ce qu’ils savent maintenant, l’attitude dominante semble être que le fait de la réclamer pour tous fera plus de bien. C’est comme lorsque les sangs purs essaient d’exclure les nés-moldus. S’ils avaient obtenu ce qu’ils voulaient, le monde des sorciers n’aurait jamais connu Hermione.

