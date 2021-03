Une deuxième saison de ‘WandaVision’ est-elle encore possible?

Quoi qu’il en soit, WandaVision met fin demain à sa première saison sur Disney +.

Il n’y a actuellement aucun projet pour une deuxième saison de WandaVision. Le réalisateur Matt Shakman a révélé qu’il n’y avait vraiment aucun plan pour cela.

La finale de la série peut être vue vendredi. Ensuite, nous disons au revoir à la première série télévisée de Disney + et Marvel Studios. Nous voyons ensuite comment cela se termine avec la ville bizarre de Westview et comment Wanda Maximoff et Vision s’en sortent.

Pas de deuxième saison

Jusqu’à présent, WandaVision s’est avéré être un grand succès sur Disney +. En fait, c’est l’une des séries les plus populaires à avoir été lancée sur un service de streaming ces derniers mois. Pourtant, il n’y a pas de plans pour une suite.

«J’adore travailler avec Marvel. C’est vraiment le meilleur endroit au monde», a commencé Shakman. “Ils sont si bons avec les cinéastes et ça a été fantastique de pouvoir faire cette série.”

Mais: “Il n’y a pas de projet pour une deuxième saison, pas du tout. Cela pourrait changer, mais cela dépend vraiment de l’histoire. Nous nous sommes principalement concentrés sur cette histoire de neuf épisodes, et j’espère que cela aboutira à une conclusion satisfaisante. . et se sent aussi surprenant. ”