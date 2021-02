Comment une petite équipe britannique a créé la séquence de poursuite la plus emblématique de tous les temps

Vous pourriez discuter toute la journée pour savoir quelle est la meilleure séquence de poursuite jamais réalisée au cinéma, mais pourquoi s’en préoccuper ? Vous arriverez toujours à la même conclusion, objectivement correcte : la course-poursuite en train-jouet de deux minutes à la fin de The Wrong Trousers.

Vingt-huit ans après sa réalisation, le film d’une demi-heure d’Aardman Animations reste une référence en matière de récit en stop-motion. The Wrong Trousers a remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 1994, consolidant la réputation de la société comme une force avec laquelle il faut compter sur la scène mondiale.

Mais la poursuite du modélisme ferroviaire reste particulièrement appréciée. Ce film d’animation comique étonnamment satisfaisant est considéré par les initiés d’Aardman comme la meilleure chose que l’équipe de production ait jamais créée. Près de trois décennies plus tard, ces initiés racontent à Inverse comment ils ont réussi.

L’équipe s’était déjà fait connaître en 1989 avec A Grand Day Out, un film de 23 minutes qui présentait au monde un double acte de plasticine anglaise comprenant un inventeur maladroit et son chien intelligent appelé Wallace et Gromit. Créé par l’animateur Nick Park pour 11 000 £, le film a été nominé aux Oscars et Park a eu la liberté d’expérimenter de plus grandes idées sur de plus grandes scènes.

En 1992, Aardman s’installe dans un nouveau studio sur Gas Ferry Road à Bristol, en Angleterre. Il s’agissait d’un grand espace ouvert qui avait été à l’origine un entrepôt de mûrissage de bananes, mais l’équipe a été enfermée dans une petite partie du studio, où elle a travaillé sur le film pendant 14 mois. (En utilisant l’animation en stop-motion, Aardman peut filmer environ deux secondes d’images par jour).

Les directeurs de la photographie Tristan Oliver et Dave Alex Riddett se connaissaient depuis une dizaine d’années à ce moment-là. Ils se sont rencontrés à l’université de Bristol, où ils ont joué dans une pantomime dans laquelle Oliver était un démon et Riddett un bouffon. « Nous étions toujours main dans la main », raconte Oliver Inverse.

Riddett était le professeur de cinéma d’Oliver et dit que l’introduction d’Oliver à Aardman est venue après qu’il ait emprunté une partie de leur équipement. Ayant tous deux travaillé dans la télévision pour enfants et dans des publicités, ils en voulaient plus. « Nous étions juste deux personnes qui avaient une vision similaire », dit Oliver. « Nous aspirions à un sens cinématographique pour ce que nous faisions. Et nous avions besoin de quelque chose d’échelle pour nous faire les dents ».

The Wrong Trousers était exactement cela.

Inspiration

« Je ne pense pas que nous savions exactement comment faire au début » Dave Alex Riddett

Pour Park, une bonne partie de l’inspiration est venue du dessin animé Tom et Jerry. Aardman parlait beaucoup de Tom et Jerry. Riddett explique que l’équipe avait tendance à ne pas revenir sur la source d’inspiration initiale, se fiant plutôt à ses souvenirs.

Steve Box, 25 ans à l’époque, a animé le film avec Park. « Je ne pense pas que nous savions exactement comment le faire au début », dit-il. « Ce qui était merveilleux, c’était d’avoir ce défi devant nous et de travailler tous ensemble pour trouver comment faire quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant ».

À trois minutes de marche de Gas Ferry Road se trouvait la société Cod Steaks, où l’assistant directeur artistique Phil Lewis a réalisé les décors du film. « C’était très évident dès le scénario et les tout premiers story-boards, c’était vraiment bien », dit-il. Lorsque Park s’est tenu devant un grand tableau avec le storyboard étalé, l’équipe était ravie. Lewis ne se souvient jamais d’une présentation qui se soit aussi bien passée.

la réalisation de « The Wrong Trousers » (Le mauvais pantalon)

Le train se déplace à l’équivalent de 300 mph – ou 10 centimètres par image.Dave Alex Riddett

Pour obtenir l’effet de poursuite frénétique, la caméra filmant l’action était fixée au train. Chaque fois que le train avait besoin de bouger, Riddett ou Oliver poussait la caméra à la main, d’environ trois pouces à la fois. Lorsqu’ils le faisaient, la caméra – montée sur une grue et circulant sur ses propres rails – poussait le train par l’arrière avec une tige ou le tirait par l’avant avec un fil.

Au début, dit Oliver, ils pensaient qu’ils feraient rouler le train à l’équivalent de 60 mph. Après diverses expériences, ils ont découvert que cela semblait « très lourd ». Au final, le train roule à l’équivalent de 300 mph – ou 10 centimètres par cadre. Cela signifie qu’ils ont soudainement besoin de beaucoup plus de matériel pour jouer avec.

« C’était juste une joie chaque jour d’essayer ces choses folles. »

Lewis a construit un décor d’environ 15 pieds de long avec un mur du fond qui devait correspondre au salon de Wallace et Gromit. Comme le tapis, une partie du papier peint a été peinte à la main – « C’était une belle chose », dit la directrice artistique Yvonne Fox – mais la plus grande partie a été photocopiée. C’est parce que, comme le dit Oliver, « le fond est tellement flou qu’il s’y repère à peine ». Cependant, lorsque l’action s’arrête et que l’arrière-plan se met au point, tout ce qui se trouve sur la caméra est fait et peint à la main.

La vue de la caméra était délibérément obscurcie par un canapé à chaque fois que l’équipe sortait du plateau, c’est-à-dire toutes les 1,5 secondes environ. L’équipe prenait alors le canapé et le replaçait au début du plateau, réarrangeait les meubles, et la séquence recommençait. « C’est très, très simple », explique Oliver à propos d’un processus qui pourrait difficilement être plus compliqué.

Le pantalon

la réalisation de « The Wrong Trousers » (Le mauvais pantalon)



En collaboration avec l’ingénieur John Wright, le fabricant de marionnettes Jan Sanger a participé à la fabrication du pantalon éponyme, un gadget que Wallace utilise pour promener Gromit mais qui se retourne contre lui lorsque leur infâme locataire pingouin l’utilise pour – alerte spoiler – voler un diamant dans un musée. Les jambes étaient en latex mousse avec une armature à rotule, tandis que le ventre et les bottes étaient en résine solide. Les articulations des pieds, des chevilles, des genoux et des hanches étaient faites de bronze au phosphore et de laiton. Elles devaient être conçues de manière à être « fluides mais étanches », explique M. Sanger.

L’une des innovations est venue de Fox, qui travaillait pour une société cinématographique appelée Cosgrove Hall. Là, les personnages avaient des pieds métalliques qui pouvaient être maintenus en place par des aimants sous le plancher. Après qu’elle eut suggéré cette technique à Aardman, ils commencèrent à l’utiliser également. Cela signifiait que les tapis, qui étaient peints sur du papier peint, devaient être aussi fins que possible.

Il y a beaucoup à dire pour une tasse de thé et ce partage du dilemme dans un espace sûr.

Ce type de résolution de problèmes faisait partie intégrante du travail de The Wrong Trousers et d’Aardman en général.

« Ce n’était pas l’ère de l’internet », dit Box. « Nous ne pouvions pas aller voir comment quelqu’un d’autre l’avait fait. Nous ne pouvions pas aller voir comment quelqu’un d’autre l’avait fait. C’était agréable de se retrouver tous ensemble, de se gratter la tête et de voir si quelqu’un trouvait une solution. Nous trouvions cela tellement amusant ».

Une fois qu’ils avaient envoyé une bobine de film terminée aux laboratoires de Londres et qu’ils l’avaient récupérée, ils « couraient comme des fous dans la salle de montage », raconte Box. « C’était une joie quotidienne d’essayer ces choses folles ».

Travailler en équipe



« C’est tout à fait la tradition du théâtre itinérant, des troubadours. C’était certainement les débuts d’Aardman en grand » Dave Alex Riddett

« Il y avait certainement une approche d’espion dans ce que nous faisions », dit Oliver, « et je pense que cela a joué dans la résolution des problèmes. C’est tout à fait dans la tradition du théâtre itinérant, des troubadours. C’était certainement les premiers jours d’Aardman writ large ».

L’espace et la liberté dont disposait l’équipe pour se parler étaient également importants. « Il y a toujours un moment de la journée où l’on prépare une théière et où l’on apporte un plateau de biscuits et où les gens discutent des problèmes. À bien des égards, c’est ce qui ne va pas avec la façon américaine de faire des longs métrages en stop-frame. Ils ont tellement peur des temps morts et des vacances en Amérique que les gens sont simplement fouettés d’un plateau à l’autre. Il y a beaucoup à dire pour une tasse de thé et ce partage du dilemme dans un espace sûr ».

Aujourd’hui, avec d’immenses studios et de nombreux décors, les différents départements d’un projet Aardman doivent communiquer à l’aide de talkies-walkies avec environ six canaux différents. Ils utilisent également des logiciels de messagerie instantanée, s’envoyant mutuellement des photos des dessins. « C’est un moyen idéal de transmettre des informations visuelles », explique M. Riddett. En parlant avec le département des effets visuels, il postera des mises à jour et en obtiendra les dernières dans un chat auquel participeront environ huit personnes.

Mais au début des années 1990, sans courrier électronique et dans des espaces réduits, l’équipe communiquait presque exclusivement en face à face. « Nous ne connaissions pas d’autre moyen », dit Riddett. « Vous étiez en fait les uns sur les autres toute la journée, vraiment. C’est très réactif ; la communication est instantanée parce que vous regardez tous les deux la même chose ». La petite équipe était composée de personnes conscientes que tout le monde autour d’elles était au top de sa forme. « Nous nous faisions tous confiance », dit Sanger. « Il y avait beaucoup de respect mutuel. »

« On avait vraiment l’impression de frapper un grand coup. »

Box se souvient d’une solution ingénieuse de Riddett, qui est arrivé à un moment donné en tenant ce qui ressemblait à des pailles. Il s’agissait en fait de tiges de perspex. Riddett en a glissé une dans le canon du pingouin, y a fait briller une lumière, et soudain elle a agi comme une balle se déplaçant pour une seule image vers la tête de Gromit. « Nous avons essayé toutes sortes de choses tout au long du film, et la poursuite en train en a été le point culminant, vraiment », dit Box. « C’était le moment le plus inventif que je pense avoir jamais eu. »

Pour couronner la séquence, l’équipe devait faire voler le pingouin dans les airs pour la première fois de sa vie. Box savait que les fils ne pouvaient pas produire l’effet nécessaire. Au lieu de cela, ils l’ont filmé d’en haut en le plaçant sur une feuille de verre et en le coupant en deux verticalement pour qu’il ne se retourne pas. Sous la vitre, il y avait un long morceau de papier peint de cuisine, déplacé par des roues. Cela permettait au pingouin d’avoir l’air vif par rapport à son environnement alors qu’il semblait voler vers Gromit, qui l’attrape par inadvertance dans une bouteille de lait vide. Aujourd’hui encore, Box garde le pingouin à côté de son lit.



Une fois le film réalisé, sa première sortie a eu lieu un soir de juin au festival du film d’animation d’Annecy.

« Ils avaient érigé un écran géant au bord du lac », raconte Riddett, « et ils l’ont montré la nuit, en plein air. C’était spectaculaire, je dois dire ».

La Fox se souvient de l’immense foule de gens qui le regardaient : « Et les gens ont acclamé. Et ça me donne les larmes aux yeux, en fait. Les gens n’arrivaient pas à y croire ».

Comme le souligne Oliver, on n’a même pas besoin de son pour comprendre le film. Son attrait est universel. « Tout à coup, voir quelque chose d’aussi grand a remboursé tout le travail qu’on y avait mis », dit-il.

Les cadres de Disney ont commencé à les entourer après la fin du film, se souvient Riddett. « C’était comme si nous avions touché le gros lot.

Et ensuite ?

Aardman travaille sur un film intitulé Robin Robin for Thanksgiving 2021, avec Richard E. Grant et Gillian Anderson, ainsi que sur la suite animée Chicken Run 2. Mais pour toutes les personnes impliquées, la société n’a jamais rien fait de mieux que The Wrong Trousers. Elle a été réalisée à une époque où ils avaient encore peu de choses à perdre, ce qui leur donnait une énorme liberté d’expérimentation.

Personne n’a dit : « Ce n’est pas comme ça qu’on fait », dit Box. L’équipe avait tous faim, était compétitive et désespérait de faire un film aussi bon que possible. « Nous étions là tout le temps, autant que nous pouvions être éveillés. Je pense que l’amour que vous mettez dans quelque chose imprègne le film lui-même. »