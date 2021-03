Comment regarder Justice League dès maintenant : diffusion du Snyder Cut en ligne aujourd’hui.

Pour les fans de DC Comics et des super-héros en général, le grand jour est arrivé. Nous allons enfin pouvoir regarder le film Justice League tel que son réalisateur visionnaire l’avait prévu (même si c’est probablement sur un écran plus petit qu’il ne l’aurait souhaité !) Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment diffuser le Snyder Cut, avec HBO Max en tête aux États-Unis.

Avec les super-héros les plus populaires de DC, dont Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Erza Miller) et Aquaman (Jason Momoa), la Ligue des Justiciers, sortie en salles il y a quelques années, a été une déception commerciale et critique, avec un score de 658 millions de dollars au box-office et des critiques mitigées.

Beaucoup ont considéré que la vision créative du film était compromise par le fait que deux réalisateurs avaient travaillé sur le projet et la version théâtrale a quelque peu déçu les fans. Le film d’équipe de super-héros n’a pas non plus obtenu de bons résultats au box-office, ne rapportant que 658 millions de dollars de recettes, soit beaucoup moins que ce que le film autonome Wonder Woman a rapporté quelques mois plus tôt.

Aujourd’hui, les fans peuvent enfin voir de leurs propres yeux à quoi Justice League aurait ressemblé si Snyder était resté à la barre, puisque la fameuse coupe Snyder de quatre heures a atterri sur HBO Max aux États-Unis ainsi que sur un certain nombre d’autres services de streaming et de plateformes PVOD connus dans le monde entier.

L’attente est enfin terminée ! Nous vous expliquons comment regarder Justice League en ligne et diffuser l’intégralité du film Snyder Cut cette semaine.

Comment regarder Justice League en ligne en France

Pour nous français il est impossible de voir le streaming de Justice League sans passer par un VPN.

Vous ne pensiez pas que le film serait disponible gratuitement, n’est-ce pas ? Vous aurez besoin d’un abonnement à Sky Cinema en passant par votre VPN pour pouvoir voir le Snyder Cut dans toute sa gloire de 4 heures. Soit ça, soit un Now Cinema Pass.

Si vous avez Sky, vous pouvez utiliser les applications Sky Go sur mobile, tablettes, PC, PS4 et autres. Vous pouvez aussi le regarder sur votre boîtier Sky Q sur le plus grand écran que vous pouvez trouver.