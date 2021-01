The 100 Saison 7 sur netflix toujours pas

in

Saison 7 de Les 100 : Pourquoi vous ne devez pas la rater



Vous avez été très nombreux à suivre les 6 premières saisons de The Hundred (Les 100). Le rythme, les personnages, tout vous plait. Et vous vous languissez en attendant la saison 7, comme nous vous comprenons. Voici quelques infos qui devraient vous permettre d’attendre.

Quand sort la saison 7 de Les 100 sur Netflix ?

Jason Rothenberg l’a annoncé et c’est officiel, la saison 7 marquera la fin de la série Les 100. Il n’est donc pas question pour les fans d’en louper une miette, d’autant que la saison ne contient que 16 épisodes.

Après plusieurs retards, la saison 7 est bien disponible en France depuis fin 2020 mais…uniquement sur SyFy.

Il est possible de la voir sur Netflix US depuis le 8 octobre.

Est-ce que Bellamy et Clarke vont sortir ensemble dans la saison 7 ?

Si Octavia s’est fait poignarder à la fin de la saison 6, elle apparait bien dans la saison 7, ce que ne peuvent qu’apprécier les fans de la série.

Autre nouveauté, un nouveau personnage principal va être présent et ce à chaque épisode. Quel rôle jouera-t-il et apportera-t-il des réponses ou fera-t-il naitre encore plus de questions que vous n’en avez déjà ? Le mystère reste entier.

Il est vrai que de nombreuses séries s’amusent, lors d’un changement de saison, à faire des sauts dans le temps, pour susciter des interrogations. Ici, pas de cela, et c’est tant mieux, surtout quand on sait que la fin est proche. La saison 7 va bien reprendre exactement où s’est arrêtée la saison 6.

Mais s’il y a bien une question qui taraude les fans, c’est la suivante et elle relève de l’existentialisme : Est-ce Clarke et Bellamy vont enfin sortir ensemble, dans cette fameuse saison 7 ?

Comme les acteurs jouant Clarke et Bellamy sont mariés IRL (In Real Life, dans la vraie vie), les fans ne peuvent imaginer autre chose qu’un rapprochement entre les deux personnages. A tel point qu’ils n’hésitent pas à appeler ça un Bellarke.

Pour info, cette façon de rapprocher les noms de deux personnes fusionnelles avait été inventée du temps de la folle passion entre Angelina Jolie et Brad Pitt qui avait amené à la création du fameux « Brangelina ».

Un rapprochement très possible et plausible, d’autant que Bellamy semble avoir mis complètement de côté sa relation avec Echo…

Il est certain que « L’Anomalie » n’ayant été que peu appréhendée dans les autres saisons, elle devrait être au cœur de cette dernière saison, ce qu’a confirmé Jason Rothenberg. Un bon point pour tout comprendre si vous avez loupé des épisodes ou si vous n’avez aucune idée de quoi il en retourne.

Octavia ayant été blessée, mais prévue dans cette dernière saison, peut-on imaginer qu’elle est intimement liée à l’Anomalie ? L’avenir nous le dira.

L’exploration de planètes ; tel que cela a été suggéré dans la saison 6 peut être une façon de terminer la série en beauté. Il serait étonnant que rien ne soit dit ou fait à ce sujet, mais bien entendu, cela passe sans doute par la découverte du fonctionnement de l’Anomalie.

La mère de Clarke va-t-elle mourir et comment la jeune femme va-t-elle faire face ? Il est évident que des liens très forts se sont tissés entre différents personnages qu’elle considère maintenant comme des membres de sa famille à part entière.

Bellamy a quant à lui des questions auxquelles il voudra trouver réponse ; comme le fait d’identifier la fille qui a poignardé Octavia.

Jason Rothenberg sait que la fin d’une série est l’occasion de tirer une morale de l’ensemble. Quelle sera celle de The 100 ?

Il reste relativement flou à ce sujet notamment quand on l’interroge sur l’éventualité d’un happy end, mais promet qu’il souhaite quelque chose de relativement différent, au regard de ce qui est proposé ailleurs.

Une phrase sibylline, mais qui leur met une sacrée pression pour ne pas décevoir les fans, en tous cas.