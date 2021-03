Avis des musiciens classiques sur les AirPods Max

Les critiques des écouteurs destinés aux particuliers oublient parfois les personnes qui créent la musique qu’ils écoutent. Nous avons demandé à trois musiciens professionnels de nous donner leurs impressions sur les AirPods Max en écoutant leurs œuvres classiques préférées.

Les critiques des écouteurs AirPods Max d’Apple ont été largement positives, tant de la part des audiophiles que des critiques techniques. Bien que leurs caractéristiques en matière de son et d’annulation du bruit soient très élevées parmi les écouteurs de leur gamme de prix, nous avons voulu savoir si des musiciens d’orchestre confirmeraient leur qualité.

AppleInsider s’est associé à l’Imperial Symphony, un orchestre professionnel situé à Lakeland, en Floride, pour interviewer trois de ses musiciens et recueillir leurs impressions sur les AirPods Max. Whitney Robles, flûte solo de l’orchestre, Lorenzo Sanchez, alto, et Jennifer Stahl, hautbois solo, nous rejoignent dans la vidéo.

Chaque musicien a choisi deux de ses morceaux classiques préférés à écouter dans les écouteurs d’Apple. Whitney Robles a choisi “Prelude to the Afternoon of a Faun” de Claude Debussy et “The Planets Suite : Jupiter” de Gustav Holst.

Après avoir écouté ces œuvres, Whitney a commenté qu’elle était capable d’entendre les instruments individuels, au point même d’entendre chaque entrée. Des instruments graves et des cuivres au son le plus aigu de l’orchestre, le piccolo, elle a pu entendre chaque détail et articulation.

Lorenzo Sanchez a choisi un quatuor à cordes du compositeur Dmitri Chostakovitch et une symphonie de William Grant Still. Sanchez a décrit le son comme étant “très propre” et a même pu distinguer la partie d’alto.

Lorsqu’il les compare à son WH-1000XM4 de Sony, il préfère les options de réglage du son offertes par ce dernier, comme l’égalisation, mais il affirme que la clarté des instruments individuels ressort clairement des AirPods Max.

Ayant joué dans l’Orchestre symphonique impérial pendant 30 ans, Jennifer Stahl a une grande expérience des concerts. En écoutant la “Fanfare for the Common Man” d’Aaron Copland, Jennifer Stahl a déclaré qu’elle avait l’impression d’être “au milieu de la scène” avec des musiciens “assis juste à côté d’elle”.

Dans leur conclusion, chacun a décrit comment l’utilisation des AirPods Max pourrait changer leurs habitudes d’écoute. Whitney Robles a déclaré qu’elle demanderait à ses enfants d’écouter des œuvres orchestrales en les utilisant pour repérer des instruments spécifiques. Étant donné que de nombreux orchestres ne sont toujours pas en mesure de se produire en personne, ces écouteurs donnent une impression de “performance en direct” lors de l’écoute.

Jennifer Stahl, bien qu’elle ait été initialement surprise par leur coût, estime qu’ils en valent la peine. Elle écoute souvent de la musique à la maison, mais si elle avait les AirPods Max Stahl dit qu’elle écouterait plus souvent et trouverait plus de plaisir.

Nous remercions l’Orchestre symphonique impérial et ses musiciens d’avoir collaboré à cette prise de position d’un musicien classique sur les AirPods Max. Vous pouvez lire la critique complète d’AppleInsider ici et trouver les derniers guides de prix sur notre site.

Vous pouvez également écouter les œuvres classiques utilisées dans cette vidéo sur Apple Music :