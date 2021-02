Comment brancher vos AirPods à votre Nintendo Switch ou Switch Lite

La Nintendo Switch et la Switch Lite sont des jeux sur console en déplacement – sans aucune considération pour les fonctionnalités audio modernes. Prise casque? Vérifier. Connectivité Bluetooth? Pas tellement. Alors que Nintendo semble penser que nous sommes tous heureux de vivre comme en 2015, il existe un moyen d’utiliser vos AirPod avec votre Switch ou Switch Lite pour un divertissement sans fil et pratique.

Si vous fouillez dans les paramètres de votre Switch, vous ne trouverez pas de moyen de coupler des appareils Bluetooth à la machine Mario. C’est un peu étonnant depuis que Nintendo a sorti le Switch en 2017, six mois après qu’Apple a dévoilé le premier iPhone sans prise casque. Si vous croyez sur parole de Nintendo, vous devrez transporter votre téléphone, AirPods, Switch, et une paire d’écouteurs filaires si vous voulez le pack portable complet.

Alors, comment pouvez-vous connecter vos AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max à votre Switch? Avec un adaptateur Bluetooth. Et c’est encore plus surprenant compte tenu du Switch Est-ce que avoir Bluetooth 4.1. Jusqu’à présent, Nintendo a résisté à son activation pour les écouteurs sans fil, probablement à cause des interférences sans fil avec les contrôleurs Joy-Con. La société aurait pu facilement ajouter un dongle Bluetooth en tant qu’accessoire supplémentaire pour le compenser, mais cela ne ferait que souligner son mauvais design Joy-Con.

Heureusement, il existe des options tierces pour résoudre ce problème audio massif que Nintendo a laissé derrière lui. Avec un émetteur Bluetooth, vous pouvez diffuser le son de votre Switch vers vos AirPod, pas de problème. Ces adaptateurs fonctionnent en incitant le commutateur à penser que l’émetteur est une source audio filaire. L’adaptateur prend ensuite l’audio numérique du port USB-C et le transmet à vos AirPods.

Essayez l’émetteur Bluetooth de HomeSpot

Bien qu’une recherche rapide sur Google prouve qu’il existe beaucoup parmi les émetteurs Bluetooth disponibles, nous vous recommandons de consulter la version de HomeSpot. HomeSpot fabrique un émetteur Bluetooth 5.0 spécialement pour la Nintendo Switch, il est donc aussi beau que cela fonctionne. De plus, il est disponible dans une grande variété de couleurs:

L’émetteur HomeSpot se branche directement sur le port USB-C situé sous votre Switch. Une fois connecté, vous pouvez utiliser l’adaptateur USB-C vers USB-A inclus pour connecter l’émetteur au port USB-A de votre station d’accueil.

Associez vos AirPod à l’adaptateur HomeSpot

Peu importe si vous êtes connecté ou non, maintenez simplement enfoncé le bouton P1 ou P2 de l’émetteur pendant trois secondes pour entrer en mode d’appairage. Vous saurez qu’il est en mode de couplage lorsque les voyants clignotent. Une fois que l’émetteur recherche des appareils, il est temps de placer vos AirPod en mode d’appairage.

AirPods et AirPods Pro

Avec vos AirPods ou AirPods Pro dans le boîtier de chargement, ouvrez le couvercle du boîtier. Appuyez sur le bouton de configuration à l’arrière du boîtier et maintenez-le enfoncé. Le mode de couplage est lancé lorsque le voyant clignote en blanc.

AirPods Max

Sortez vos AirPods Max du Smart Case. Appuyez sur le bouton de contrôle du bruit et maintenez-le enfoncé en face de la Digital Crown. Le mode de couplage est lancé lorsque le voyant clignote en blanc.

Attendez quelques secondes que l’adaptateur HomeSpot capte le signal de couplage de vos AirPod et les deux appareils devraient se connecter automatiquement. Une fois que cela est fait, vous êtes libre de profiter de l’expérience audio sans fil à laquelle vous vous attendez en 2021.

Fonctionnalités supplémentaires

Alors que l’objectif principal de l’émetteur HomeSpot est la possibilité de connecter des AirPod et d’autres écouteurs sans fil à votre Switch, ce dongle est doté d’autres fonctionnalités utiles que vous trouverez utiles.

Pour commencer, vous pouvez avoir deux paires d’écouteurs connectés à l’émetteur à la fois, d’où les deux boutons. De cette façon, vous et un ami pouvez à la fois associer vos AirPod à un commutateur et profiter de jeux immersifs, où que vous soyez. Vos AirPods se sentiront également comme chez vous, car vous pouvez également connecter deux paires d’AirPod à divers appareils Apple pour partager l’audio.

Il y a aussi un micro intégré pour le chat en jeu. Si vos écouteurs ont leur propre micro intégré, ce que font tous les modèles AirPods, ils ne fonctionneront pas avec l’émetteur de HomeSpot par défaut. Vous devrez placer l’adaptateur en mode bêta “HFP” pour en profiter.

Assurez-vous que le commutateur est sur l’écran du menu d’accueil. Appuyez sur le bouton droit (P2, à côté du bouton rouge) et maintenez-le enfoncé pendant que vous branchez l’émetteur sur votre Switch. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que tous les voyants LED clignotent sur l’adaptateur. Connectez vos écouteurs comme vous le feriez normalement, et leur ou leurs micros devraient maintenant fonctionner.

Il existe également une prise en charge de la technologie aptX, qui réduit le temps nécessaire au son du jeu pour atteindre vos écouteurs. Malheureusement, les AirPod ne prennent pas en charge aptX, donc si vous utilisez les écouteurs sans fil d’Apple avec votre Switch, vous ne bénéficierez pas de ces avantages.

Allez-vous devenir pro?

Si vous êtes intéressé par d’autres fonctionnalités telles que le chat vocal dans des applications telles que Discord, Nintendo Online, WhatsApp et FaceTime; des applications de musique en streaming comme Spotify, Apple Music et YouTube Music; et un égaliseur audio, vous pouvez choisir l’adaptateur Bluetooth HomeSpot Pro. Vous obtiendrez toutes les fonctionnalités standard de l’émetteur HomeSpot, ainsi que ces fonctionnalités dans ce paragraphe, pour 20 $ supplémentaires.

