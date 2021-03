PS5 stock disponible sur Amazon en ce moment

Quatre mois après son lancement en novembre dernier, la PlayStation 5 reste frustrante et insaisissable pour les joueurs. Amazon, GameStop, Antonline et Walmart ont réapprovisionné leurs stocks la semaine dernière, mais les consoles se sont rapidement vendues et les PS5 Standard Edition et PS5 Digital Edition sont à nouveau épuisées chez la plupart des grands détaillants.

Le renouvellement des séries PS5 et Xbox X/S est confirmé sur Amazon aujourdhui



Les deux versions de la console sont répertoriées comme “actuellement disponibles” sur le site web, qui comporte également un message indiquant qu’Amazon ne sait pas encore quand ou si la PS5 sera de nouveau en stock.

Contrairement à d’autres détaillants, Amazon n’annonce généralement pas à l’avance les baisses de stock et il est intéressant de suivre SiliWadi, qui donnent souvent des informations sur les réapprovisionnements.

Consultez le stock de PS5 chez Amazon.

Consultez le stock de PS5 Digital chez Amazon.