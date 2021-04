Bernard Tapie Frappé, ligoté et cambriolé

Le couple dormait lorsque quatre hommes ont fait irruption dans la maison de Combs-la-Ville, près de Paris, vers minuit et demi, heure locale, dimanche. Ils les ont battus et attachés avec des cordons électriques avant de s’enfuir avec les objets volés.

Le fils de Bernard Tapie publie les photos choc de ses parents après l’agression dont ils ont été victimes: «Ils ont eu de la chance[

Dominique Tapie a réussi à se libérer et s’est rendue chez un voisin, d’où elle a appelé la police. Légèrement blessée par plusieurs coups au visage, elle a été emmenée à l’hôpital pour un contrôle. “Elle se porte bien”, a déclaré Rodolphe Tapie, petit-fils de la victime.

Lors du cambriolage, les malfaiteurs ont tiré Dominique Tapie par les cheveux “parce qu’ils voulaient savoir où était le trésor”, a déclaré Guy Geoffroy, le maire de Combs-La-Ville. “Mais bien sûr, il n’y avait pas de trésor, et le fait qu’ils n’en aient pas trouvé n’a fait qu’aggraver la violence”.

Bernard Tapie, 78 ans, a reçu un coup de massue à la tête, a indiqué la procureure Béatrice Angelelli, mais il a refusé d’être pris en charge médicalement.

“Mon grand-père a refusé d’être emmené”, a déclaré Rodolphe Tapie. “Il est brisé, très fatigué. Il était assis sur une chaise quand il a été frappé avec un gourdin”.

Les cambrioleurs ont pénétré dans la maison de Tapie, un vaste domaine connu sous le nom de Moulin de Breuil, par une fenêtre du premier étage, sans être détectés par les gardes. Ils ont fait main basse sur deux montres dont une Rolex, des boucles d’oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l’enquête.

Tapie était un ministre socialiste qui, après des débuts modestes, a bâti un empire sportif et médiatique, mais a ensuite connu une série de problèmes juridiques. Il a fait fortune au début de sa carrière en rachetant des entreprises en difficulté lors de raids d’entreprises, en les dépouillant de leurs actifs et en les revendant avec profit pendant les années fastes de la déréglementation financière en France.

Il a souvent fait étalage de sa richesse, achetant un yacht de 72 mètres et un club de football, l’Olympique de Marseille, qui a remporté le championnat de France alors qu’il en était le propriétaire. Il a été soupçonné d’avoir truqué des matchs de la première division de football française. Il a été brièvement ministre de la ville dans le gouvernement de François Mitterrand en 1992.

Reconnu coupable dans une série d’affaires de corruption, de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux, Tapie a été emprisonné pendant cinq mois et s’est vu retirer le droit de se présenter à toute élection en France.

Après sa sortie de prison en 1997, Tapie ajoute le showbusiness à ses diverses activités, s’essayant à la comédie, au chant et à l’animation d’émissions de radio et de télévision. En 2012, il est devenu un patron de presse, rachetant le quotidien du sud de la France La Provence et d’autres journaux.

Une affaire de fraude a poursuivi Tapie pendant des décennies, impliquant un règlement d’une valeur de 400 millions d’euros (340 millions de livres sterling) qui lui a été accordé par un panel d’arbitrage gouvernemental, dont l’ampleur a provoqué une onde de choc en France. Le panel a jugé qu’il avait été victime d’une fraude lorsqu’il a vendu sa participation dans Adidas en 1993 à la banque publique française Crédit Lyonnais, qui s’est avérée avoir sous-évalué la marque de vêtements de sport.

L’affaire a également mis en cause la ministre des finances de l’époque, Christine Lagarde, qui dirige aujourd’hui la Banque centrale européenne. Elle a été reconnue coupable de “négligence”. La gestion de l’affaire par Mme Lagarde a fait naître des soupçons selon lesquels son ancien patron, Nicolas Sarkozy, que M. Tapie avait soutenu pour la présidentielle de 2007, était favorable à l’homme d’affaires – des allégations que M. Sarkozy a farouchement démenties.

À l’automne dernier, le procès pour fraude de Tapie a été reporté pour des raisons de santé, car il souffrait d’un cancer de l’estomac et d’un cancer de l’œsophage, qui s’aggravaient. Le procès devrait reprendre en mai, et Tapie devrait être présent, selon son avocat.

La police traite l’incident de dimanche comme un vol avec violence et un enlèvement, a déclaré une source proche de l’enquête.