Brooke Shields partage ses photos de rétablissement après son accident de gymnastique “atroce”.

Brooke Shields est en voie de guérison après s’être cassé le fémur dans un accident fin janvier. Et elle partage de nouvelles photos de son processus de récupération sur Instagram.

“Je me suis cassé le fémur. Je commence à me rétablir”, a légendé Shields dans une vidéo Instagram où on la voit marcher dans une blouse d’hôpital avec des béquilles. “Quel que soit votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant”. Dans un post plus récent montrant d’autres photos de son séjour à l’hôpital, Shields a déclaré : “J’ai parcouru un long chemin depuis cela, mais le voyage ne fait que commencer.”

Shields s’est cassé le fémur droit (l’os long de la cuisse) lorsqu’elle est tombée d’une planche d’équilibre à la salle de sport, a-t-elle déclaré à People. “J’avais l’impression que tout était au ralenti. Et puis j’ai juste commencé à crier”, a-t-elle déclaré dans l’interview. “Des sons sont sortis que je n’avais jamais entendus auparavant. La douleur était si atroce.” Elle a passé plus de deux semaines à l’hôpital, pendant lesquelles elle a reçu deux tiges métalliques dans les hanches et une plaque de métal pour fixer son fémur.

Mais peu après son départ, elle a dû retourner à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence et des transfusions sanguines après avoir développé une grave infection par staphylocoque. Ses médecins ont d’abord craint qu’il s’agisse d’un SARM (staphylocoque doré résistant à la méthicilline), une infection bactérienne résistante aux antibiotiques, a expliqué Mme Shields à People. “Dieu merci, ce n’était pas le cas”, a-t-elle déclaré. “Si ça l’avait été, mon médecin a dit que ça aurait été une course contre la montre. C’est comme ça que vous pouvez devenir septique. Cela semblait impensable.” (La septicémie est une réaction potentiellement mortelle à une infection).

Shields suit maintenant une thérapie physique pour l’aider à marcher à nouveau. “Pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à marcher”, a-t-elle déclaré à People. “Je ne peux même pas me tenir sur ma jambe ou monter une marche. Je dois réapprendre à marcher.” Elle a dit que c’était “choquant” de se sentir impuissante de cette façon.

Mais, en fin de compte, Shields reste positive et embrasse le voyage de récupération. “C’est mon voyage, et s’il m’a fallu briser le plus grand os de mon corps, alors le rétablissement est quelque chose que je veux partager”, a-t-elle déclaré. “Nous devons croire en nous-mêmes et nous encourager les uns les autres. Il n’y a pas d’autre moyen de traverser la vie, point final.”