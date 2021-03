Caviar dévoile un iPad scandaleux “ Apple Tree Wood ” qui coûte 185000 $

Caviar a dévoilé une toute nouvelle gamme Apple en bois de pommier, comprenant un iPad Pro qui coûte 185 000 $.

La société russe extravagante, qui a un penchant pour la fabrication de produits Apple ridiculement chers et hautement personnalisés, a déclaré dans un communiqué de presse:

Caviar a présenté une nouvelle gamme d’accessoires Apple fabriqués à partir de bois de pommier comprenant deux iPhones 12 Pro et trois iPads Pro gravés de citations de Tim Cook et Steve Jobs. Le modèle le plus exclusif et le plus cher se vend à près de 190 000 USD.

Le joyau de la collection est l’iPad Pro décoré de 81 diamants et comportant des citations mémorables des dirigeants Apple Steve Jobs et Tim Cook. Les citations sont gravées sur le corps de plus d’un kg d’or 18 carats. Un pommier en or pur sur fond de bois de pommier trempé et noirci décore le dessus de l’appareil. En raison de la grande sophistication de sa conception, il n’y aura qu’un seul iPad produit. Le prix de vente de ce summum de la joaillerie est de 185 000 USD.