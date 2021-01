111 milliards de dollars: Apple bat des revenus records grâce à l’iPhone 12

Dans la nuit (jeudi 28,1), Apple a dévoilé ses résultats financiers du trimestre qui a signé 2020, dans lesquels il a présenté un record absolu avec des revenus de 111,4 milliards de dollars, qui s’accompagnent de ventes record d’iPhones au cours du trimestre au cours duquel la société a lancé les 4 nouveaux appareils de la série iPhone 12. Parallèlement, la société annonce une augmentation de 2% ou 3,7 milliards de dollars de son flux de trésorerie, qui comprend désormais 195,57 milliards de dollars.

90 millions d’iPhones au cours du trimestre

La division iPhone a fourni environ la moitié de l’augmentation des revenus au cours du trimestre au cours duquel la série iPhone 12 a été lancée, établissant un record absolu avec des revenus d’environ 65,6 milliards de dollars. Le record précédent a été établi au quatrième trimestre de 2017, le trimestre au cours duquel la société a lancé pour la première fois l’iPhone X, qui a introduit un nouveau design différent après une longue période. À l’époque, les revenus de l’entreprise provenant des ventes d’iPhone s’élevaient à environ 61,6 milliards de dollars, tandis qu’Apple affichait des ventes de 77,3 millions d’appareils à l’époque.

Apple ne fournit plus de données quantitatives sur les ventes d’iPhone, mais selon le cabinet d’études IDC (via CNBC), Apple a expédié 90,1 millions d’appareils au cours du trimestre, et si ces estimations sont correctes, il s’agit du plus grand nombre d’appareils vendus par Apple en un seul trimestre, avec le record précédent, de la période où Apple a ouvertement déclaré des ventes d’appareils, debout à environ 78 millions au quatrième trimestre de 2016, l’année du lancement de l’iPhone 7.

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des états financiers, le PDG d’Apple, Tim Cook, a noté que la société avait enregistré la plus forte croissance des mises à niveau vers de nouveaux modèles avec le lancement de la série iPhone 12, alors que le nombre d’immigrants provenant d’autres plates-formes (Android) était également élevé. En examinant la famille iPhone 12

Croissance à deux chiffres dans toutes les divisions

Bien que la division iPhone ait été le facteur le plus important de l’augmentation des revenus d’Apple au-dessus du trimestre de 100 milliards de dollars, lorsqu’elle était responsable d’une augmentation de 9,6 milliards de dollars sur une augmentation totale des revenus de 19,6 milliards de dollars, les autres divisions de la société ont également affiché des chiffres à deux chiffres. augmentation des éléments de revenu.

La division iPad a affiché la croissance la plus significative, avec des revenus d’environ 8,4 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 41% d’une année sur l’autre. La division Mac, qui a ajouté un certain nombre de modèles utilisant le nouveau processeur Apple M1 au cours du trimestre, a enregistré une augmentation de 21% avec un chiffre d’affaires d’environ 8,7 milliards de dollars, et la division vêtements, appareils ménagers et accessoires, qui comprend l’Apple Watch., Les enceintes HomePod et autres produits ont enregistré une augmentation d’environ 29,5% avec des revenus d’environ 13 milliards de dollars.

Augmentation des revenus en dehors des États-Unis

Un autre chiffre significatif pour Apple au dernier trimestre est lié à la croissance de l’entreprise en dehors de son marché intérieur aux États-Unis. Les revenus en dehors des États-Unis représentaient environ 58% de son chiffre d’affaires total, contre 54% au trimestre correspondant en 2019, alors que une croissance significative est venue du marché chinois, où Apple a enregistré une augmentation d’environ 57% d’une année sur l’autre, avec des revenus d’environ 21,3 milliards de dollars.

Le marché européen a rapporté à Apple environ 27,3 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation d’environ 17,3% d’une année sur l’autre, tandis qu’au Japon, la société a enregistré une augmentation de 33% avec un chiffre d’environ 8,3 milliards de dollars, et le reste du marché asiatique a enregistré une augmentation d’environ 11,5%, avec des revenus d’environ 8,2 milliards de dollars.