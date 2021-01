Comment utiliser une Apple Watch comme lecteur de musique autonome

Cela peut dépendre de l’iPhone pour beaucoup de choses, mais une Apple Watch peut pratiquement jouer de la musique seule. Même lorsqu’il n’y a pas d’iPhone à proximité.

Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais si vous avez une Apple Watch 3 ou une version plus récente, vous pouvez en fait stocker et lire de la musique directement sur l’Apple Watch. La smartwatch offre 8 Go de stockage dont vous pouvez utiliser environ 2 Go pour stocker de la musique et cela se traduit par de nombreuses chansons – hé, un iPod Shuffle à la fois avait moins d’espace de stockage. Et tout est là, directement sur votre poignet.

Une fois que vous avez enregistré de la musique sur votre Apple Watch, vous pouvez connecter vos écouteurs Bluetooth à la montre et écouter de la musique même sans votre iPhone. Cela le rend très pratique pour les moments où vous avez besoin de musique, mais que vous ne pouvez pas vous soucier de vous tourner vers votre téléphone pour cela – des moments comme travailler, faire une promenade, vous promener dans la maison (plus facile de garder une montre que de porter un téléphone ), ou peut-être même en étant assis et en train d’écrire (nous faisons cela en ce moment – hé, pas d’iPhone à proximité). Ou en fait, vous pouvez même simplement utiliser votre Apple Watch pour lire de la musique sur un haut-parleur Bluetooth

Quelques points à garder à l’esprit

Transformer votre Apple Watch en lecteur de musique est assez simple, mais avant de synchroniser de la musique sur votre Apple Watch, vous devez garder à l’esprit certaines choses.

Votre Apple Watch doit être Apple Watch 3 ou version ultérieure pour que vous puissiez synchroniser de la musique dessus.

Assurez-vous que votre Apple Watch est connectée à son chargeur. Vous ne pourrez pas ajouter de musique à la montre si elle n’est pas connectée au chargeur.

Assurez-vous que le Bluetooth sur votre iPhone est activé et que le téléphone est connecté à la montre et se trouve à proximité lorsque vous synchronisez de la musique.

Obtenir de la musique sur votre Apple Watch

Une fois que vous avez terminé avec ce préambule, suivez ces étapes simples pour stocker et lire de la musique sur votre Apple Watch:

Ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone

Sur votre iPhone, vous devez trouver l’application Apple Watch. Il est pré-installé sur l’iPhone afin que vous n’ayez pas à installer une autre application sur votre téléphone.

Trouver de la musique

Une fois l’application Apple Watch ouverte sur votre iPhone, vous devrez faire défiler vers le bas et trouver l’option «Musique». L’option aurait une petite icône Apple Music juste à côté. Sélectionnez l’option.

Ajouter de la musique

Appuyez sur l’option Musique pour ouvrir une nouvelle fenêtre où vous trouverez l’option pour ajouter de la musique ici. Appuyez sur l’option «+ Ajouter de la musique». Cela vous mènera à votre bibliothèque musicale à partir de laquelle vous pourrez sélectionner la musique que vous souhaitez synchroniser sur votre Apple Watch.

Ajout automatique de la musique récemment lue

Vous avez également la possibilité d’ajouter automatiquement à votre Apple Watch la musique que vous avez écoutée récemment. Il vous suffit d’appuyer sur la bascule et la musique se synchronisera automatiquement.

C’est vraiment ça. Le processus peut prendre un peu de temps (en fonction de la quantité de musique que vous devez mettre sur la montre, bien sûr), nous vous recommandons donc de le faire la nuit ou lorsque vous avez du temps à perdre.

Écouter de la musique depuis votre Apple Watch

Maintenant que vous avez de la musique sur votre Apple Watch, l’écouter nécessiterait une paire d’écouteurs Bluetooth. La connexion d’un casque Bluetooth à votre Apple Watch est une procédure assez simple et vous pouvez le faire en suivant simplement ces étapes:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple Watch et recherchez Bluetooth: sur votre Apple Watch, accédez au menu principal et recherchez l’application Paramètres. Une fois que votre application Paramètres est ouverte, faites défiler vers le bas pour trouver l’option Bluetooth.

sur votre Apple Watch, accédez au menu principal et recherchez l'application Paramètres. Une fois que votre application Paramètres est ouverte, faites défiler vers le bas pour trouver l'option Bluetooth.

appuyez sur pour ouvrir l’icône Bluetooth et recherchez le casque Bluetooth que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils. Pour cela, assurez-vous que votre accessoire Bluetooth est détectable et que ses paramètres de couplage sont activés.

appuyez sur pour ouvrir l'icône Bluetooth et recherchez le casque Bluetooth que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils. Pour cela, assurez-vous que votre accessoire Bluetooth est détectable et que ses paramètres de couplage sont activés.

fois que vous avez trouvé vos écouteurs dans la liste, appuyez dessus pour vous connecter à votre Apple Watch, et le tour est joué! Vous pouvez désormais lire et écouter votre musique sur votre Apple Watch sans votre iPhone!

sur votre Apple Watch, accédez à la musique (c’est l’icône avec la note de musique) et choisissez ce que vous souhaitez jouer. Prendre plaisir.

Vous pouvez également choisir le même processus pour lire la musique de votre Apple Watch sur un haut-parleur Bluetooth. Cependant, les HomePods ne sont pas pris en charge