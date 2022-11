Certification QSE, un cabinet dédié à l’accompagnement dans l’obtention de la certification Qualiopi

, dans le but d’avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle. Cela permet également de prodiguer un suivi réactif et plus avancé grâce à des entretiens réguliers.

Enfin, il existe par ailleurs une solution mélangeant le meilleur des deux mondes :

, effectué à la fois dans les locaux et à distance. De ce fait, on retrouve les différents avantages des prestations physiques et digitales, excepté que cette approche est bien plus polyvalente. Il est ainsi possible d’effectuer une partie de l’accompagnement sur place pour une analyse approfondie de la situation, puis de compléter celle-ci par des rendez-vous réguliers en visioconférence.