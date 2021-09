Lorsque vous achetez un téléphone de marque IPhone, l’une des premières choses qui vous sera le plus souvent demandée sera d’y mettre votre nom. En effet, cela vous permettra d’avoir une identification unique pour votre téléphone, pour votre hotspot Wi-Fi ainsi que pour votre Bluetooth. Cependant, plusieurs utilisateurs d’IPhone ne savent pas comment s’y prendre et sont souvent contraints de se rendre dans des structures spécialisées pour le faire. Ainsi, dans la suite de cet extrait, il sera question de vous présenter comment changer le nom de son IPhone soi-même et pourquoi il est nécessaire de le faire.

Quelques manières de changer soi-même le nom de son IPhone ?

Changer le nom de son IPhone via les paramètres

Changer le nom de votre téléphone IPhone n’est pas une tâche complexe à réaliser car cela ne nécessite pas une grande connaissance technique. Cependant, il est important de noter que, peu importe la version de votre iPhone, cette procédure reste inchangée. De ce fait, lorsque vous voulez personnaliser le nom de votre IPhone, vous devez tout d’abord ouvrir votre téléphone et vous rendre dans les paramètres. Une fois cela fait, entrez dans la rubrique général et ensuite rendez-vous dans la sous rubrique informations qui peut être placée en haut ou en bas dans la rubrique général. Tout dépend de la version de votre téléphone iPhone. Lorsque vous êtes dans la sous rubrique informations, cliquez sur Nom. Afin de changer correctement le nom qui s’y trouve, commencez par l’effacer avant d’écrire le nouveau nom que vous souhaitez mettre à la place. Et une fois cela fait, appuyez sur terminé. Lorsque vous aurez validé le nouveau nom que vous aurez choisi pour votre iPhone, celui-ci deviendra automatiquement le nouveau nom du téléphone.

Changer le nom de son IPhone via le bluetooth

Une autre astuce est de renommer le nom de votre Bluetooth. En effet, pour changer le nom de votre Bluetooth sur iPhone, vous devez vous rendre dans les paramètres du téléphone. Ensuite, ouvrez la section Bluetooth et activez le. Une fois le Bluetooth activé, appuyez sur le nom de votre appareil Bluetooth. Cela vous conduira dans les informations de ce dernier. Une fois-là, appuyez sur le nom du Bluetooth, effacez-le et écrivez-y le nouveau nom que vous souhaitez utiliser. Une fois cela effectué, validez en appuyant sur terminé. Tout comme lors du changement du nom du téléphone, le nouveau nom que vous aurez attribué à votre Bluetooth apparaîtra instantanément.

Il est important de noter que, lorsque vous renommez votre Bluetooth, il est préférable d’utiliser le même nom que celui du téléphone, ceci pour avoir un identifiant unique.

Pourquoi changer le nom de votre iPhone ?

Il faut tout d’abord noter que le nom de votre iPhone est fonctionnel sur plusieurs sections de votre téléphone à savoir : le Air Drop, le Bluetooth, le iCloud et aussi dans le hotspot Wi-Fi. Ainsi, personnaliser le nom de votre iPhone vous permet non seulement de rendre la gestion de votre téléphone assez fluide mais également vous permet de bénéficier d’un partage de données plus organisé avec d’autres appareils.