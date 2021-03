Chevy Camaro classée meilleure voiture sportive dans l’étude de fiabilité de la puissance

La Chevy Camaro a bien performé dans l’étude de fiabilité des véhicules JD Power US 2021, battant ses principaux rivaux dans la catégorie des voitures de sport intermédiaires pour se classer tout en haut de son segment.

L’étude de fiabilité des véhicules JD Power mesure le nombre de problèmes pour 100 véhicules rencontrés au cours des 12 derniers mois par les propriétaires d’origine de véhicules de trois ans, en leur attribuant un score “ PP100 ” connexe. Il utilise ensuite ces données pour classer les constructeurs automobiles et les modèles de véhicules en fonction de leur fiabilité, un score inférieur reflétant une fiabilité supérieure. L’étude couvre 177 problèmes spécifiques regroupés en huit grandes catégories de véhicules allant du divertissement embarqué au moteur / transmission, à l’expérience de conduite et aux sièges, entre autres.

La Chevy Camaro a dominé la catégorie des voitures sportives intermédiaires, devançant la Dodge Challenger en deuxième position. Cette étude était basée sur les commentaires des propriétaires d’origine de véhicules de trois ans, ce qui signifie que cette étude a mesuré la fiabilité relative de la Chevrolet Camaro de l’année modèle 2018. La Chevrolet Camaro de sixième génération actuelle a été initialement mise en vente pour l’année modèle 2016.

L’étude de fiabilité des véhicules JD Power de l’année dernière a classé la Ford Mustang comme la voiture de sport intermédiaire la mieux classée. Cela pourrait indiquer que la Camaro devient de plus en plus fiable à mesure que le modèle de plate-forme Alpha de sixième génération vieillit.

Pendant ce temps, la marque Chevrolet s’est classée au-dessus de la moyenne dans cette étude, mais reste à la traîne par rapport à d’autres rivaux du marché de masse comme Toyota, Kia et Hyundai.

Cette étude a révélé que la majorité des problèmes concernant les nouveaux véhicules sont liés à leur électronique, comme les systèmes de sécurité semi-autonomes, les divertissements embarqués et l’électronique de contrôle des véhicules. Alors que les problèmes mécaniques avec les nouveaux véhicules restent relativement rares, les problèmes électroniques peuvent éroder tout aussi rapidement la confiance des consommateurs dans une marque ou un modèle, selon les experts de JD Power.

«Les véhicules d’aujourd’hui, vieux de trois ans, sont de meilleure qualité et plus fiables que les années précédentes», a déclaré Dave Sargent, vice-président de l’automobile chez JD Power. «La plupart des propriétaires ne voient pas leurs véhicules se décomposer ou se désagréger mais, pour beaucoup, la technologie des véhicules continue de fonctionner mal ou de manière incohérente. Si un propriétaire ne peut pas compter sur un système pour fonctionner comme il l’entend, cela est également considéré comme un manque de fiabilité. Cela affecte leur vision globale du véhicule et leur probabilité de rester fidèle à leur constructeur automobile. »